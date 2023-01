Banco de la Nación: recomendaciones para evitar ser víctima de estafas y robos cibernéticos

El Banco de la Nación no realiza llamadas telefónicas a servidores y/o funcionarios públicos o jubilados. Asimismo, tampoco solicita depósitos ni transferencias de dinero a nombre de servidores y/o funcionarios de la entidad bancaria. En esa línea, el BN no remite correos electrónicos, ni envía enlaces a través de mensajes de texto para brindar beneficios, subsidios (bonos), o solicitar dinero por trámites en beneficios de los clientes y/o usuarios.

No dar información personal y confidencial a terceras personas que lo soliciten telefónicamente o vía redes sociales. La entidad indica que si recibes la llamada telefónica de una persona desconocida, desde un número desconocido o recibes una publicación o requerimientos desde cuentas en redes sociales no verificadas, desconfía. Asimismo, si bajo pretexto de premios, deudas, trámites, extorsión, beneficios u otros, solicitan datos personales, datos bancarios o credenciales, no los des bajo ninguna circunstancia.