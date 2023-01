Proponen exonerar del pago de aranceles a bienes importados para el uso personal

La congresista Adriana Tudela, de la bancada Avanza País, presentó un proyecto de ley para exonerar del pago de aranceles a los bienes y artículos de uso o consumo personal y obsequios que, por su cantidad, naturaleza o variedad, se presuma que no están destinados al comercio. Asimismo, exonera de aranceles a los artículos e instrumentos destinados a fomentar y promover la cultura y la inversión en cultura dentro de nuestro territorio nacional.

El proyecto de ley n.° 3951, en su artículo 3, señala que se exoneran de aranceles —y no requieren de la presentación de Declaración Jurada de Equipaje ni de ninguna otra formalidad no regulada expresamente en norma con rango de ley— los bienes y artículos siguientes: bienes para el uso o consumo personal y obsequios, artículos tecnológicos destinados a la grabación de obras audiovisuales en territorio nacional e instrumentos musicales acústicos y eléctricos a ser utilizados en eventos públicos no deportivos en territorio nacional.

Se precisa que estos bienes no estarían sujetos a límites de cantidad o valor conjunto. Además, no se considera el dinero en efectivo o instrumentos financieros negociales, siempre que superen los US$10.000.

“En concordancia con el derecho fundamental a la propiedad, no existe mayor justificación para atar el ingreso de bienes y artículos para uso o consumo personal y obsequios al pago de tasas de índole de control comercial internacional. Sin embargo, actualmente se condiciona el acceso de bienes personales a determinadas cantidades arbitrarias, planteadas en norma infralegal,” se expone en el documento.

En las disposiciones complementarias se detalla que esta medida tendría vigencia solo por tres años. Se encarga al Ministerio de Economía y Finanzas coordinar con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y adecuar el decreto supremo n.° 182-2013-EF en un plazo no mayor a 120 días calendario contados a partir de la publicación de la norma.

La iniciativa fue presentada ante el Congreso el lunes 9 de enero y debe pasar por la evaluación de las comisiones correspondientes antes de su debate y votación.