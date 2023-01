Producción de petróleo llegó a 40.538 barriles diarios en 2022: 25% de lo que Perú necesita

La producción nacional de petróleo alcanzó los 40.538 barriles de petróleo por día (BPD) en 2022, informó la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

Según información de Perupetro, este resultado es ligeramente superior a lo obtenido al cierre del 2021 (38.391 BPD), “pero no superan las expectativas del sector”.

El gremio empresarial atribuyó este laxo resultado a los conflictos en la zona selva de nuestro país, región donde se genera más de la mitad de la producción petrolera.

“El Oleoducto Norperuano (ONP), la única infraestructura de transporte en esta zona, que ha sufrido 14 ataques con más de 50 cortes intencionales en el último año -afectando la salida de crudo desde la selva a la costa-, además de las continuas amenazas a los lotes petroleros, conllevó a la disminución de la producción”, aseveró.

La SPH considera que la situación por la que atraviesa la industria nacional de hidrocarburos sigue crítica.

“Actualmente, y pese a contar con reservas potenciales de hidrocarburos, solo se produce el 25% de los combustibles que consumen las actividades económicas del país, el resto debe ser importado por un valor anual de al menos US$ 6.000 millones, equivalente a más 10% del presupuesto público 2023″, agrega.

En este sentido, la organización refirió que es urgente tomar medidas que garanticen la continuidad de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Entre enero y noviembre del 2022, el pago por canon petrolero y gasífero fue poco más de US$ 944 millones, distribuido de la siguiente forma: US$ 696,2 millones para Cusco, US$ 52,6 millones para Loreto, US$ 15,5 millones para Ucayali, US$ 5,8 millones para Puerto Inca, US$ 139,4 millones para Piura, y US$ 34,9 millones para Tumbes.