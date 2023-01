Un trimestre al alza en el radar de los empresarios

Las empresas ven con otros ojos sus posibilidades tras el cambio de mando. De acuerdo a la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas: diciembre 2022, elaborada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la mayoría de los indicadores empresariales se recuperó el mes pasado, aunque hubo un consenso en torno a bajos niveles de ventas, producción y días de inventarios no deseados.

En total, 5 de 6 indicadores de situación actual de las empresas permanecieron en terreno pesimista. Solo los puntos de situación del negocio a diciembre y nivel de demanda progresaron, de 48,6 a 50 y de 36,7 a 37,3, respectivamente.

El golpe puede explicarse por la alta conflictividad social registrada en diciembre. Nivel de ventas cayó de 46,3 a 42,9; producción, de 46,5 a 44,4; órdenes de compra de 43,6 a 42,7; y los días de inventarios no deseados pasaron de 12,7 a 16.

Sin embargo, el horizonte se torna más brillante a largo plazo. Las expectativas de los empresarios sobre la economía en general a tres meses pasaron de 37,9 a 42,4; y de la economía a 12 meses, de 43,3 a 54. También las previsiones de cara al sector en que cada empresa encuestada se desempeña: las expectativas a 3 meses mejoraron de 42,8 a 47,1; mientras que las de 12 meses pasaron de 49,5 a 58,5.

¿Habrá trabajo?

Si bien las expectativas de situación del negocio a tres meses escalaron de 46,4 a 48 —progreso aún más prolongado para 12 meses, con un avance de 54,3 a 59,4—, la demanda de productos en este trimestre se mantuvo negativa y cayó de 49,3 a 48,9, con una recuperación prevista recién a 12 meses: de 56,3 a 62,7 puntos, el mejor nivel reportado.

Con todo, las expectativas laborales también son reservadas. La contratación de personal a tres meses bajó de 46,5 a 45,7; aunque repuntaron de 48,2 a 53 puntos en el periodo de 12 meses. Finalmente, la inversión prevista por las empresas a tres meses lastró de 46,5 a 45,7; mientras que a 12 meses remontaron de 51,9 a 55,3 puntos. Navidad dejó poco o nada.

Un segundo trimestre que podría ser angular

Enfoque. Jesús Salazar, presidente de la SNI

Los empresarios vemos con optimismo este nuevo gabinete, pero nos preguntamos si es suficiente, y si no es necesario, además, encontrar un clima de paz en el Perú. Esta fue una Navidad atípica por la convulsión social, sobre todo para el comercio de la micro y pequeña industria. Por más que se diera una tregua, una campaña no se hace en dos semanas. Hay un tema de preparación que, lamentablemente, no dio los resultados esperados por todos.

No obstante, la SNI evalúa trimestralmente a sus socios y coincidimos con el BCRP, por lo que tenemos la esperanza de alcanzar un nuevo pacto por la gobernabilidad, inversiones y reactivación, el cual presentaremos este lunes en la reunión del Acuerdo Nacional. De aprobarse, esperamos remontar esta situación en el segundo trimestre.