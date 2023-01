¿Cuáles son las 12 normas empresariales vigentes este año?

Deducción por investigación científica: para fines del impuesto a la renta, los contribuyentes con ingresos de hasta 2300 UIT podrán deducir: 1. 240% si el proyecto se realiza por el contribuyente o centros de investigación domiciliados. 2. 190% si el proyecto se realiza en centros de investigación no domiciliados. En caso de que los contribuyentes tengan ingresos de más de 2.300 UIT, pueden deducir: (i) 190% si el proyecto se realiza por el contribuyente o centros de investigación domiciliados; (ii) 160% si el proyecto se realiza en centros de investigación nodomiciliados.

Condición de sujeto sin capacidad operativa: se regula el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa, en el marco de la lucha contra la evasión tributaria, considerando como tal a aquel que figura como emisor de los comprobantes de pago, pero no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y/u otros, o estos no resulten idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten dichos documentos.

Recuperación anticipada del IGV: excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre del 2024, pueden acceder al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV las personas naturales o jurídicas que realicen un proyecto de inversión, en cualquier sector de la actividad económica, que genere renta de tercera categoría y cuya ejecución involucre un compromiso de inversión no menor a US$2 millones, como monto de inversión total, incluyendo la sumatoria de todos los tramos, etapas o similares.

No se aplicará sanciones por remitir bienes con guías de remisión sin nuevos requisitos: se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tipificadas en los numerales 5 y 9 del artículo 174 de Código Tributario (transportar bienes o remitir bienes, respectivamente, con documentos que no reúnen las características reglamentarias para ser consideradas guías de remisión), detectadas desde el 1 de enero del 2023 hasta el 30 de junio del 2023.