Campaña de exportación de uva inicia con futuro brillante: casi 30% más que el año pasado

La campaña de la uva 2022-2023 inició con buen pie, pues en octubre pasado los despachos al exterior sumaron US$ 98 millones 192.000, un crecimiento de 29% en comparación al mismo mes del 2021 (US$ 76 millones 255.000).

Gracias a ello, la uva peruana ocupó el segundo lugar en el ranking del subsector agropecuario-agroindustrial, solo detrás de los arándanos, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

EE.UU. (US$ 27 millones 538.000) se posicionó como el mercado líder al lograr una participación de 28% del total y un alza de 164%. En el segundo lugar, se ubicaron los Países Bajos (US$ 17 millones 14.000), con una representación del 17%, aunque experimentó una caída de -33%.

Les siguieron Reino Unido (US$ 10 millones 714.000), México (US$ 5 millones 756.000) y Canadá (US$ 5 millones 8.000). Finalmente, completaron el top ten Hong Kong, China, España, Colombia y Corea del Sur.

Los mayores incrementos en el top 20 fueron de China (2.009%), México (422%), Puerto Rico (181%), EE.UU. (164%), Costa Rica (156%), Panamá 130%, Honduras (126%), Taiwán (124%) y Guatemala (123.8%).

La compañía Sociedad Agrícola Rapel lideró las exportaciones de esta fruta, luego estuvieron Ecosac Agrícola, Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, El Pedregal, Agrícola San José, Frutas de Piura, Sociedad Agrícola Saturno, Empresa Agrícola San Juan, Fegurri, entre otras.

Cabe precisar que el Perú despacha, mayormente, uva de la variedad Red Globe . Sin embargo, otras se vienen posicionando en los últimos años, como la Superior Seedless, Crimson Seedless, Flame Seedless, Sweet Celebration y Thompson Seedless.

Exportación de uva: acumulado 2022

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los envíos de uva ascendieron a US$ 690 millones 295.000 entre enero y octubre del 2022, presentando un aumento de 14,5% respecto al mismo periodo del 2021 (US$ 602 millones 857.000).

Su principal destino fue EE.UU. (cerca de US$ 310 millones 570.000), seguido de Hong Kong (US$ 70 millones 784.000), Países Bajos (US$ 65 millones 242.000, China (US$ 50 millones 999.000) y México (US$ 36 millones 675.000).

En el periodo enero-octubre del 2022 se retomaron los envíos a Dinamarca, Bélgica y Togo por US$ 208.471, US$ 193.824 y US$ 38.691, respectivamente.

Las empresas que exportaron más fueron Agrícola Andrea, Los Olivos de Villacuri, Sociedad Agrícola Rapel, Corporación Agrolatina, Ecosac Agrícola, El Pedregal, Agrícola Don Ricardo, RVR Agro, Agrícola Chapi y Complejo Agroindustrial Beta.