Alex Contreras: “Esperamos que con el crecimiento en 2023, la pobreza se vuelva a reducir”

El ministro de Economía, Alex Contreras, concedió su última entrevista del 2022 a La República para hacer su balance del sector y los planes que impulsarán desde su gestión para que, en el corto y largo plazo, el PBI repunte, así como para evitar que la pobreza se estanque.

—¿Qué enseñanzas deja el 2022 en materia económica?

—Como balance este año, me queda la sensación de que pudo ser mejor. Estamos estimando un crecimiento entre 2,8% y 2,9%, con un sector primario que cayó en los tres primeros trimestres, ya felizmente el Perú salió de esta recesión, este es un punto importante. Se han aprobado las medidas de Impulso Perú que también eran claves pensando en el 2023, entonces, a pesar de los riesgos que hay, la visión que tengo es bastante optimista.

—¿Cuál sería el impacto real y concreto del Plan Con Punche Perú?

—Hemos lanzado el programa “Con Punche Perú”, y las proyecciones para el 2023 se mantienen en un rango entre 3,1% y 3,9%. El objetivo es que se acerque más al 3,9%, es cierto, es complicado considerando la coyuntura internacional, pero la economía peruana tiene los fundamentos. Estos programas que estamos implementando creo que van a ser muy importantes para, uno, garantizar el crecimiento, y también que nuevamente la pobreza comience a retroceder. Ese es el objetivo: generar crecimiento, crear empleo, reducción de la pobreza con acciones concretas, y aprovechando el importante pilar fiscal y monetario que tiene el Perú.

—En este Plan son cerca de 20 medidas. ¿Cuántas de ellas van a tener que pasar nuevamente por el Congreso?

—Algunas medidas ya se han aprobado, se han incluido en un decreto de urgencia (...) En este momento estamos cerrando los decretos de urgencia y aquellas medidas que no puedan entrar se incorporarían en un proyecto de ley que se enviaría con prioridad al Congreso de forma que se pueda aprobar a más tardar en enero.

Enfoque. Medidas en favor de las mypes continuarán saliendo y se trabajarán con el Congreso. Foto: La República

—Ya se aprobó cerca de 90% de Impulso Perú, ahora se está lanzando un nuevo plan. ¿Cuánto va a influenciar en el PBI y en el empleo?

—Si sumamos tanto el impacto estimado de Impulso Perú, que está como a un 90%, lo más importante es que se aprobó Impulso MyPerú, que eran S/2.000 millones y era la medida más potente. Si a eso le sumamos las medidas de Impulso Perú estamos hablando de más de 300.000 empleos adicionales que tendríamos el próximo año, sumado al impacto de los subsidios. Entonces, a pesar del deterioro de la economía internacional y de la economía local, las perspectivas son bastante positivas.

—¿Cuánto le sumaría al PBI del 2023 este paquete reactivador?

—La meta, lo he dicho y lo reafirmo, es que, al cierre de mi gestión, la economía peruana pueda estar creciendo al menos al 4%. Lo que esperamos para el primer trimestre del próximo año es un salto rápido, cerrar noviembre y diciembre, en promedio, alrededor de 2%, y al menos 3% lo que estamos previendo para el primer trimestre del 2023, con tendencia al alza. Conforme se destraben los proyectos y se implementen las medidas de gasto que estamos implementando.

—Se perdieron S/1.000 millones por las protestas. Si estas movilizaciones se reanudan, ¿podría mermar el impacto de estas medidas?

—Lo peor que podría pasar es que se acelere la conflictividad. Claramente el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el resto de ministerios estamos apostando por promover el diálogo. (...) Las pérdidas de esta conflictividad en agregado suman los S/1.000 millones. Entonces, el Perú no puede darse el lujo de seguir perdiendo miles y miles de millones (de soles) en regiones que tienen unas brechas sociales tan importantes, y sobre todo en un contexto en donde estamos proponiendo una agenda que ayuda a que estas regiones avancen. Son S/1.500 millones para la agricultura, S/500 millones para el turismo, que van a ir a la vena de la reactivación en estas regiones de conflictividad. Estamos dando S/200 millones más para el bono familiar habitacional, que van a financiar viviendas en las regiones. Entonces, a eso le sumas los mayores recursos en los programas sociales, el destrabe de obras paralizadas, en realidad hay la posibilidad de llegar a un consenso, y eso es a lo que aspiramos, por eso yo soy optimista de que la conflictividad va a mantenerse bajo control.

—Entonces, ¿no se espera una pérdida similar a los S/1.000 millones?

—Eso es lo que esperamos. Se está trabajando en esa línea y también aprovecho este espacio para llamar nuevamente al diálogo, a la paz, a la calma. Los paros, las protestas, al final terminan perjudicando a los más vulnerables, y ese es el balance, son S/1.000 millones, de los cuales estimamos que entre un 70% y 80% son pérdidas que se han generado en las propias regiones. Y mucho de eso son pérdidas irrecuperables. Si un camión no transportó productos, no lo va a volver a hacer. Se pierden días. Hay fruta que se perdió, papa que no llegó en buen estado, gente que no pudo atenderse a tiempo en un hospital. Entonces, si tú empiezas a hacer la aritmética, al final el balance es negativo, perdemos todos.

—La pobreza no se reducirá este año, ¿se darán más bonos en el próximo año?

—Estamos incluyendo una asignación adicional de S/200 a las familias vulnerables perceptoras del programa Juntos, Contigo, Pensión 65 y otros grupos vulnerables también que hemos identificado. En el plan no contemplamos bonos, pero, digamos, si es que en el escenario vemos la posibilidad, en el MEF siempre estamos aptos y abiertos para implementar las medidas que ayuden a minimizar el impacto de este contexto, que es real. Hay más de 3 millones de peruanos que todavía no han podido salir de la pobreza.

—¿La tasa de pobreza se reduciría en el 2023?

—Lo que esperamos es que con este crecimiento en el 2023 la pobreza se vuelva a reducir. Al menos, estimamos, solamente por crecimiento, puede ser entre 1,5 y 2 puntos menos, para el siguiente año, más lo que podamos hacer a través de impactos directos mediante transferencias u otras medidas.

—¿Y cuáles serán las acciones concretas para este problema?

—Lo que estamos haciendo es asegurar que no haya una crisis alimentaria el próximo año, por eso ya se han garantizado los recursos y procedimientos rápidos para las ollas comunes, más esta bonificación adicional que se suma, por ejemplo, al bono a los agricultores. El aguinaldo, que si bien es cierto no va a población vulnerable, pero que ayuda a dinamizar la economía, también se implementó rápidamente, y en esa línea vamos a seguir tomando medidas.

—No se descartan bonos...

—No descarto la posibilidad de un bono más hacia adelante, pero sí lo que puedo decir es que sería muy focalizado, muy acotado.

—Por otro lado, ¿la inversión privada en cuánto cerraría?

—Este año, ya con el crecimiento de 2,8%, 2,9%, estamos hablando de una caída moderada de la inversión, hay un efecto base, es cierto, el 2021 fue un año atípico, donde el nivel alcanzado fue el más alto de la historia. Entonces, si tú consideras esto hay un efecto base, pero sí estamos apostando a que en el 2023 pueda haber un crecimiento de la inversión, por eso es que, (...), estamos también apostando por el destrabe de proyectos de inversión privada.

—¿Cuánto caería la inversión privada?

—Este año, el último número que tengo es -0,5%, es una caída mucho más acotada de lo que se esperaba, pero estamos esperando todavía el cierre del tercer trimestre. En general, al final se está traduciendo en un crecimiento entre 2,8% y 2,9%, que es alto respecto a otros países, pero insuficiente si queremos seguir creando empleo.

—Sobre la reforma de pensiones, ¿presentarán su propuesta?

—Sin duda, somos un gobierno de transición, pero no podemos darnos el lujo de perder el tiempo y decir bueno, en año y tres meses que lo vea el siguiente gobierno, vamos a preparar una propuesta, de hecho, ya en el Ministerio de Economía estamos trabajando en una propuesta que deberíamos socializarla, yo espero que, en marzo del próximo año, de forma de que sirva de base la reforma de pensiones que queremos.

—¿Nos adelanta algo?

Estamos trabajando en diferentes frentes, es fundamental que esta reforma también vaya de la mano con algunos aspectos que ayuden al crecimiento, porque al final sin generar crecimiento, empleo, es difícil, que un régimen de pensiones sea sostenible, pero sí está en la agenda.

—¿Cuándo podría empezar la devolución del Fonavi?

Hay una comisión que, justamente, está coordinando ese tema. Se pagaría, uno, con esos S/50 millones presupuestados, pero también con recursos del Fonavi, en tanto salga la decisión final del Tribunal Constitucional. Yo lo he dicho, y me reafirmo, es un compromiso del Gobierno cumplir con las leyes, y mientras estén las leyes, mientras las leyes lo digan nosotros trabajaremos en pagar esa deuda, obviamente respetando los parámetros fiscales.

—Reconocen, entonces, esta deuda social...

—Lo que siempre ha dicho el MEF es que nunca se ha desconocido esa deuda. Cumpliremos acorde a las restricciones, y en cuanto haya una decisión final tomaremos la mejor estrategia, pero siempre, repito, manteniendo la estabilidad fiscal. Sin estabilidad fiscal no vamos a poder avanzar en ningún frente; y mi compromiso de gestión es avanzar en la recuperación económica, pero sobre la base de lo que hemos avanzado, que es ser una economía fiscalmente sólida.

—De determinarse que se deben retribuir a los fonavistas los más de S/40.000 millones, ¿cumplirían?

—Bajo el supuesto que sean S/42.000 millones, la capacidad de las cuentas no dan para tanto, pero se haría el esfuerzo para que estos pagos sean progresivos. Se tiene que devolver los aportes que se hicieron, no los del Estado.

“Queremos simplificar el régimen tributario”

—¿Qué hacer para elevar la presión tributaria?

—Es importante ordenar el marco tributario que genera desincentivos para la inversión y para la declaración de los trabajadores en la planilla. Queremos simplificar el régimen básicamente a solo dos, un régimen general y un régimen muy específico acotado a muy pequeños negocios, sumado a toda una estrategia que tiene que venir por el lado de Sunat para que la implementación sea rápida.

—¿Se contempla que las plataformas paguen IGV?

—Todavía no tenemos suficiente información. Tenemos espacio para trabajar también el 2023, en este momento hay algunas consultorías de apoyo del Banco Mundial para justamente ver la mejor manera.

—¿Y para acelerar la resolución del pago de deudas estancadas en instancias judiciales?

—Hay un stock de deudas que no se han cobrado y tienen un proceso judicial en el que no tenemos injerencia, pero sí trabajamos para que esta situación no se vuelva a generar nunca más. Vamos a reforzar el Tribunal Fiscal, crear más salas y dotarlos de personal más capacitado para que puedan resolver los problemas en menor tiempo.