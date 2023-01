¿Cómo gestionar las deudas y mejorar mis ahorros en 2023?

En esta víspera de Año Nuevo, muchas personas preparan cábalas y rituales para conseguir abundancia en el 2023. Pero también es importante repasar algunos consejos para mejorar la economía familiar y las finanzas personales. Estas recomendaciones te ayudarán a mantener un buen perfil crediticio y evitar las malas calificaciones en portales como Infocorp y el reporte de la SBS. Asimismo, podrás aprovechar mejor tus ingresos y hacer crecer tus ahorros. A continuación, revisa las recomendaciones de Jorge Carrillo Acosta, profesor de la Pacífico Business School:

Lleva un control de tus ingresos y gastos

Debes tener claro cuánto ganas, cuánto gastas y en qué gastas para poder calcular tu excedente o faltante, y a partir de ahí, saber cómo manejarlo. En cuanto a los ingresos, siempre considera el ingreso neto (después de los descuentos) y no el ingreso bruto.

Respecto a los gastos, se recomienda distinguir entre gastos domésticos (alquiler, luz, agua, teléfono, cable, internet, etc.), gastos de manutención del hogar (alimentación, aseo, salud, educación, etc.), gastos de transporte (pasajes, taxis, gasolina, etc.), ‘gustitos’ diarios y ‘gustitos’ semanales.

Planifica tus compras

La planificación es fundamental para no gastar de más al momento de realizar cualquier compra. Por ejemplo, cuando vas al mercado o supermercado debes elaborar una lista y respetar esa lista para no adquirir algo que no necesitas.

Asimismo, muchas familias compran productos en cantidades grandes con el fin de ahorrar en conjunto por el precio al por mayor. Otro ejemplo de una adecuada planificación es buscar previamente por internet el producto que vas a comprar y de esta forma encontrar el mejor valor.

Ahorra, aunque sea de a pocos

Uno de los mejores hábitos financieros es ahorrar, lo cual debes verlo como “pagarte a ti mismo”. El ahorro te permite alcanzar ciertas metas (como acumular para la cuota inicial de un departamento o un auto), así como afrontar algunos imprevistos (emergencias familiares, accidentes, etc.). En este sentido, lo ideal es ahorrar al menos el 10% de tus ingresos y acumular en el tiempo unos tres sueldos mensuales como mínimo.

Utiliza la tarjeta de crédito de forma inteligente

La mejor forma de utilizar la tarjeta de crédito es bajo la modalidad de “crédito directo” o “pago total”; es decir, consumes tus gastos del día a día con la tarjeta y la dejas en “cero” (pagas todo) llegada la fecha de pago. De esta forma no se generan intereses.

Hacer un consumo con la tarjeta de crédito y pagarlo en cuotas o con los pagos mínimos suele ser muy caro, salvo que se trate de una promoción de “cuotas sin intereses”, en la que sí te conviene, siempre que sea un monto grande.

Endéudate solo para compras importantes

Solo debes endeudarte cuando se trata de un consumo que tenga un valor importante, como un electrodoméstico, un mueble grande o un viaje, cuya compra no puedes pagar en su totalidad a fin de mes. En estos casos, lo mejor es un préstamo personal en vez de una tarjeta de crédito, ya que las tasas son más bajas en promedio.

Si, por ejemplo, ganas tu sueldo en soles y te endeudas en dólares, puedes correr el riesgo de que suba mucho el tipo de cambio y aumente innecesariamente tu deuda. Es mejor tomar el crédito en la misma moneda con la que recibes tus ingresos.

Controla que tus cuotas no superen la tercera parte de tus ingresos

Si tu sueldo o ingreso neto es, por ejemplo, S/1.500 al mes, lo que destines para pagar las cuotas de todas tus deudas juntas (tarjetas de crédito, préstamos personales, crédito vehicular, etc.) no debería ser más de S/500. De lo contrario, podrías caer en sobreendeudamiento.