Fallo del Poder Judicial pone en riesgo nueva velocidad mínima de internet

El Poder Judicial le ha dado la razón a Entel. Así la empresa ya no estará obligada a brindar un mínimo de 70% de velocidad de internet de banda ancha ofrecida a los usuarios.

En enero del 2022, la operadora presentó una demanda de amparo contra el Congreso de la República y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) para que no se le apliquen dos artículos de la Ley n.º 31207 aprobada por el Legislativo.

El argumento principal que favorece a Entel es que esta se vería obligada a gastar S/954 millones 468.944 en la construcción de antenas para cumplir con la norma, lo que atenta contra su libertad de empresa, precisa el fallo en primera instancia.

De acuerdo a dos especialistas consultados por este medio, la decisión del Poder Judicial podría hacer que la norma sea inaplicable.

“No se inhabilita el poder de hacer la medición, pero sí el porcentaje para poder hacer las mediciones. Entonces, la pregunta es qué se va a medir. La norma va a seguir existiendo, pero dejan un vacío que pudiera terminar inaplicando la norma si es que se entiende que esta decisión puntual [sobre Entel] se vuelve genérica o si el resto de empresas toman el mismo camino”, precisa Erick Iriarte, abogado especializado en derecho digital.

En esta línea, Gonzalo Ruiz Díaz, expresidente del Osiptel, señala que se estaría generando un precedente para las otras operadoras. Agregó que desde su origen se advirtió de los efectos negativos que tendría una norma de este tipo para el desarrollo del sector.

“Si bien parece interesante tener mayor velocidad de carga y descarga, lo cierto es que la norma obliga a las operadoras a destinar más recursos a cierto grupo de usuarios en desmedro de un gran grupo de otros usuarios que no tienen acceso a internet y que lo necesitan”, anotó Ruiz.

El expresidente de Osiptel opina que lo ideal sería que el Congreso corrija la norma en beneficio de los ciudadanos.

Este medio consultó con el Osiptel sobre las medidas que tomarán respecto al fallo; sin embargo, la institución afirmó que aún no ha sido notificada por el Poder Judicial. Mientras que Entel señaló que están evaluando las acciones a seguir respecto a la resolución judicial.

¿Qué cambios implica la norma?

En junio del 2021, el Congreso publicó la norma que busca garantizar la velocidad mínima de conexión a internet y el monitoreo de la prestación del servicio a favor de los usuarios.

Como parte del cumplimiento de dicha norma, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el último 5 de diciembre la Resolución Ministerial 1197-2022-MTC/01.03 con la que estableció que la velocidad mínima para descarga efectiva en banda ancha para internet fijo pase de 4 Mbps a 20 Mbps; mientras que para la carga pasa de 1 Mbps a 7 Mbps.

Para descarga y carga, en banda ancha para internet móvil, pasa de 4 Mbps a 5 Mbps y de 1 Mbps a 2 Mbps, respectivamente.

Si bien esta medida es positiva, de acuerdo a Iriarte, en la práctica no todos los usuarios podrán beneficiarse.

“La diversidad del país exige diferentes calidades porque hay distintos accesos o disponibilidad. Yo sé, todo el mundo quiere más velocidad, pero a veces no se puede. Como la empresa no va a querer incumplir, no van a desplegar esas calidades en algunos sitios”, señaló el abogado.

Lima está en el puesto 11 de 18 en velocidad de internet

A noviembre, la velocidad de internet fijo de banda ancha en Lima es de 72,20 Mbps y móvil de 14,40 Mbps en promedio, lo que ubica a nuestro país en el puesto 11 de 18 ciudades de la región, mientras que en el mundo estamos en el puesto 84 y 149 de 175 ciudades, de acuerdo al Opecu.

Valparaíso (Chile) se ubica en el primer lugar en la región y octavo en el mundo en cuanto a internet fijo, con 211,37 Mbps, y en el puesto 6 y 106 en cuanto a internet móvil, en el que tiene una velocidad de bajada de 24,32 Mbps.

El presidente de Opecu, Héctor Plate, resaltó que, como en años anteriores, los indicadores de Perú no armonizan con los niveles de exigencia de la competitividad internacional.