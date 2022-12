Gobierno ha otorgado más de 7.400 bonos verdes para adquirir viviendas ecoamigables

Entre enero y noviembre del 2022 se han otorgado 7.427 Bonos Mivivienda Verde, un subsidio que otorga el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a las personas que compran un inmueble sostenible a través del Nuevo Crédito Mivivienda. Para ello se hizo un desembolso de S/39 millones 316.000. Esta cifra es superior en 8,2 % a los 6.863 bonos que se entregaron en el mismo periodo del año pasado.

Esta ayuda económica, que está dirigida a personas de ingresos medios con buen historial crediticio, oscila entre los S/16.200 y los S/31.100, según sea el precio del departamento que se adquiera. Con dichos recursos se puede pagar un mayor monto de la cuota inicial.

Las viviendas ecoamigables, que tienen como característica que favorecen el ahorro, tanto en el consumo de agua -por contar con grifería y sanitarios especiales- y en el de energía, debido al uso de iluminación LED, causan un menor impacto en el medio ambiente.

Estas unidades habitacionales forman parte de los proyectos certificados como sostenibles por el Fondo MiVivienda, entidad adscrita al MVCS que es la encargada también de otorgar esta subvención. Cabe resaltar que en el mes de noviembre se entregaron 713 bonos verdes para lo cual se hizo un desembolso de S/3 millones 850.000.

¿Cómo acceder al bono?

Para obtener este beneficio se debe cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de edad; estar calificado como sujeto de crédito por la entidad financiera a través de la cual se otorgará el préstamo para adquirir la casa o apartamento; no ser propietario de otra residencia a nivel nacional; no tener ningún crédito pendiente de pago con el FMV; y no haber recibido apoyo habitacional del Estado.