Bono de 550 soles para el sector público: ¿qué trabajadores cobrarán el beneficio y cuándo se paga?

El Gobierno pagará un bono de 550 soles a trabajadores públicos. Esto, como parte de los acuerdos logrados mediante una negociación colectiva entre empleados y el Ejecutivo. Se hará efectivo en diciembre de 2022. La Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 contempla destinar los fondos necesarios para entregar este apoyo económico.

El bono excepcional se dará por única vez en diciembre, precisa el texto de la Ley N.° 31638. La norma indica que tal monto “ no tiene carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales y no es de naturaleza pensionable ”, a la vez que no se considera un beneficio social.

¿A quiénes corresponde el bono de 550 soles?

El Estado destinó una carga fiscal de S/317 millones 628.850 para la entrega del bono. La norma explica quiénes son beneficiarios en los tres niveles de gobierno: nacional, local y regional:

Asimismo, los servidores públicos deben cumplir con dos condiciones necesarias:

Los trabajadores de los gobiernos locales deben tener un vínculo laboral hacia diciembre de 2022 y estar registrado en PDT PLAME de septiembre de 2022.

El personal de gobierno nacional y gobierno regionales debe tener vínculo laboral al mes de diciembre de 2022. Asimismo, estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al 30 de noviembre de 2022.

¿Cuándo se cobra el bono de 550 soles?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante un comunicado, remarcó que el bono de S/ 550 se entrega en diciembre de 2022. La transferencia de partidas fue aprobada por el Decreto Supremo N.° 307-2022-EF, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte. El pago se financiará con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.