Midis evalúa otorgar nuevo bono a familias vulnerables para el 2023

Julio Demartini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), anunció que se está evaluando entregar un nuevo bono el 2023 . Este tendría como objetivo continuar con el apoyo monetario a las personas en situación vulnerable y sería anunciado la próxima semana, junto con otras medidas que implementará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la crisis política.

“Si hay una necesidad coyuntural, entonces se podría aprobar un bono, y estamos evaluando con el ministro de Economía la posibilidad de que en esta medida de impacto pueda incorporarse una nueva edición de un bono o una asignación extraordinaria hacia los programas que atienden la pobreza más extrema”, declaró Demartini en RPP.

Asimismo, el ministro del Midis también agregó que se espera que con este apoyo monetario se pueda reactivar la microeconomía. “Esto va de dos caminos, apoyo a las familias pobres o pobres extremas, pero también mueve la microeconomía. Al tener un poco más de ingresos, a través de un bono, esto mueve la economía local, y eso es lo que queremos proyectar para el 2023, empezar a mover la economía familiar y con ello la mediana y gran economía nacional”, agregó.

Proyecciones para el 2023

De igual forma, Demartini señaló que para el próximo año se evaluarán los niveles de pobreza tomando en cuenta no solo el lado monetario, sino también lo multidimensional, como el acceso a las necesidades básicas.