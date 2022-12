Aspec exige al Gobierno que no siga prorrogando el uso de octógonos adhesivos

Los alimentos y bebidas procesadas pueden seguir usando octógonos en adhesivos o stickers hasta el 31 de diciembre de 2022, que vence la tercera prórroga que el Ministerio de Salud (Minsa) concedió a las empresas. Al respecto, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) ha manifestado que los octógonos deben ser colocados de manera impresa en los empaques, tal como manda la ley.

La Ley N.° 30021 de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes establece el uso de etiquetado frontal en todos los productos procesados que son alto en azúcar, en sodio, en grasas saturadas y que contienen grasas trans. Esta fue publicada en 2013, pero recién en 2019 se emitió su reglamento. Sin embargo, la industria que ha presentado oposición a la norma ha logrado que se le permita usar estos octógonos en forma de adhesivos.

Por su parte, Aspec considera que es inseguro usarlos de esta manera y presenta las siguientes razones: pueden ser colocados en cualquier parte del envase y no en la parte frontal, de manera visible, como debe ser; pueden no respetar las características que deberían cumplir como el tamaño y ubicación ; y en caso de reclamo, la empresa puede eludir su responsabilidad culpando al bodeguero o al supermercado por haber colocado el adhesivo donde no debía ir.

Además, Aspec señala que las prórrogas han sido posibles gracias a sucesivas modificaciones del Reglamento y del Manual de Advertencias de la Ley de Alimentación Saludable, las cuales han sido dispuestas por los gobiernos desde el 2019. La última extensión, dispuesta por Decreto Supremo N.° 005-2022-SA, vence el 31 de diciembre próximo.

Por este motivo, Aspec exige al Gobierno que no ceda, al igual que lo hicieron sus antecesores, a las presiones de la industria y no conceda una nueva prórroga para que las empresas sigan usando los adhesivos. “La salud pública debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y el Estado debe ser el primero en defenderla,” finalizó.