Tipo de cambio: dólar abre a la baja y se ubica en S/ 3,8199 este miércoles 21 de diciembre

El tipo de cambio del dólar inició este miércoles 21 de diciembre a la baja y se ubicó en torno a los S/ 3,8199, de acuerdo al portal de cotizaciones de Bloomberg. De esta manera, se mantiene todavía debajo del umbral de los S/ 3,991 con que cerró el 2021.

En la víspera de este martes, la moneda estadounidensee inició la jornada en S/ 3,8300 y se mantuvo estable, con la misma cotización, hasta su cierre en horas de la tarde, según informó el Banco Central de Reserva (BCRP).

Ello ocurre mientras la presidenta Dina Boluarte toma juramento a su nuevo gabinete ministerial, liderado por Alberto Otárola. Alex Contreras se mantiene como ministro de Economía y Finanzas, por lo que se espera una continuidad de la promoción ante el Congreso del plan Impulspo Perú.

En el plano internacional, el Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento para China del 2,8% al 2,7% en 2022 y del 4,5% al 4,3% en 2023. En su actualización económica de diciembre, el banco citó condiciones internas y externas que debilitan las perspectivas económicas del gigante asiático.

En tanto, los precios del cobre rondaban el miércoles los US$ 8.350 la tonelada, ya que las esperanzas de que el alivio de las restricciones del COVID-19 por parte de China acabe por impulsar la demanda se veían contrarrestadas por un aumento de las infecciones que está reduciendo el consumo a corto plazo, según Reuters.

Finalmente, el barril de WTI, referente para los precios del petróleo en nuestra región, llegó hasta la zona de US$ 78, niveles no vistos desde el 5 de diciembre. De esta forma, extiende la recuperación tras habar caído días atrás a mínimos en un año cerca de US$ 70.