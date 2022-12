Sigue la incertidumbre para adquirir balones de gas en Puno

Ciudadanos realizan colas en los exteriores de distribuidoras de gas de la ciudad de Puno con el fin de adquirir el insumo y así preparar sus alimentos o para su negocio de comida. Esto ocurre debido al desabastecimiento de gas a raíz del bloqueo de las carreteras por las protestas que exigen el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte y nuevas elecciones.

Este miércoles, al mediodía, al menos 10 personas formaron una fila en la puerta de la distribuidora Hogas, ubicada en el jirón El Puerto de la ciudad altiplánica, ya que un día antes el personal del negocio indicó que para este día se iba a realizar la venta de gas a S/53. Sin embargo, el establecimiento no abrió sus puertas, aparentemente por el paro que se acata en Puno.

Aún hay preocupación de algunas amas de casa y pobladores por la falta de gas. “He llamado a varias distribuidoras de gas y me indican que no tienen gas. Por ello, vine directamente a la distribuidora para comprar, pero me sorprende que esté cerrado”, dijo un poblador con su balón en manos.

Una señora, acompañada de su hijo, también realizó cola para comprar dos balones de gas para su puesto de comida al paso. “Estoy buscando gas para mi negocio, pero no encuentro, las distribuidoras nos indican que no tienen, sin embargo, sabemos que solo venden a los caseros”, agregó.

Cabe recordar que, desde el último fin de semana se ha originado un desabastecimiento de gas en varias localidades de la región Puno debido a que los camiones cargados de gas se quedaron a medio camino.