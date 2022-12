Mypes en riesgo de no vender hasta el 50% de su mercadería

El mes de diciembre es una de las fechas más esperadas para los microempresarios, ya que es la época del año en la que logran vender más sus productos por las fiestas. Por este motivo, los negocios se preparan desde meses antes para multiplicar su mercadería que será ofrecida al público.

Sin embargo, las protestas por el adelanto de elecciones y la disolución del Congreso, así como el bloqueo de carreteras y la suspensión del transporte, han mermado las expectativas de los pequeños comerciantes, lo cual ya se está reflejando en sus ventas, pues el stock que tenían para esta campaña no ha disminuido de sus almacenes.

Así, a menos de tres días de celebrarse Navidad, diversos microempresarios estiman que hasta un 50% de su mercadería está en riesgo de no venderse ante la coyuntura.

Campaña perdida

Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú (MUP), detalla que los microempresarios tendrán menos de una semana para poder vender todos sus productos de la campaña navideña, ya que el impulso de compra es solo hasta el 24 de diciembre.

Ante ello, considera que la campaña de diciembre está casi perdida, pues la expectativa de triplicar las ventas frente a un mes regular ha disminuido.

De acuerdo a cálculos del gremio, entre un 50% y 60% de las ventas se perderían; es decir, que deberán regresar a los almacenes.

“Entre S/3.000 millones y S/4.500 millones de pérdidas se calcula, y cuando hablamos de pérdida no es que la mercadería se perdió, sino que la inversión que se hizo se quedará en un stock muerto”, afianza.

En Mesa Redonda, la expectativa también es negativa, ya que, al ubicarse en una zona cercana al Congreso, la afluencia de público en el conglomerado se ha visto disminuido.

Román Nazario, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Mesa Redonda, indica que un sábado de diciembre recibían alrededor de 150.000 personas; sin embargo, en los últimos fines de semanas solo los han visitado 70.000. Esta menor asistencia se plasmó en una menor venta diaria de US$10 millones, cuando años anteriores llega a US$20 millones. Así, las pérdidas acumulan los US$200 millones, tomando en cuenta un paro de transportistas a inicios de este mes.

En tanto, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, calcula que el 20% de los productos está en riesgo de no venderse.

Detalló que la venta mayorista, que representa más del 50% de la producción del emporio, se ha visto afectada por las protestas y bloqueo de vías, lo que impide que los pedidos a los microempresarios de otras regiones lleguen a su destino.

“La mercadería que enviamos al por mayor no puede salir de las agencias de viaje o almacenes, porque no puede ser despachada ya que no hay transporte”, lamenta Saldaña.

Llueve sobre mojado

Desde Mesa Redonda advierten además que las pérdidas diarias ascenderían a US$3 millones, en un contexto en el que las galerías Mina de Oro, Mercado Central Cusco y Mercado Central Puno fueron clausuradas.

A través de un comunicado, señalaron que son más de 3.500 los locales que no pudieron abrir sus puertas, materializándose así “la última estocada” a la campaña de fin de año. “Estimamos que la actitud que han tomado los funcionarios de la Municipalidad de Lima, dentro del marco de la situación actual que vive el conglomerado, además de no ajustarse a ley, configura un abuso de autoridad. Es la estocada final”, concluyeron.

Mypes bajarían precios para terminar con su stock

Debido a esta menor venta de las mypes, los comerciantes comenzarán a liquidar sus productos con el objetivo de que su mercadería no quede en sus almacenes.

Desde Gamarra anunciaron que decidieron adelantar su campaña de ofertas y ofrecerán descuentos de hasta el 40% en prendas de temporada.

Mesa Redonda también indicó que están rematando mucha mercadería; sin embargo, al haber poco público, no se logran vender los productos.

“Se está rematando la mercadería, pero, al no haber demanda, por más que nosotros vendamos lo más barato, nos dificulta que no asista el público, porque son clientes que compran de forma presencial” , dijo Román Nazario.

Susana Saldaña, Presidenta de la Asociación Gamarra Perú: “La venta mayorista y minorista se ha visto frenada porque por las protestas políticas se han cerrado las vías; entonces, los clientes microempresarios a nivel nacional no vinieron a realizar sus compras”.