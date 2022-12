Transformación digital: 7 de cada 10 empresas peruanas se mantienen encaminadas en este proceso

El 72% de las empresas se mantienen encaminadas en su proceso de transformación digital y solo un 20% de compañías considera que su avance aún es incipiente, según el estudio “Transformación con sentido digital 2022: Madurez digital de las organizaciones en Perú” realizado por EY Perú.

La investigación señala que los sectores con mejor desempeño en 2022 son Salud (con 69,11 puntos de un máximo posible de 100), Minería y metales (68) y Banca y seguros (65,42), mientras Manufactura (57,81), Energía e hidrocarburos (57) y Educación (55,52) se ubican al final de la lista.

Además, a diferencia de años anteriores, en los que las empresas de mayores ingresos ostentaban un mayor avance en material digital, este año son las empresas medianas (entre US$ 50 millones y US$ 500 millones) las que lideran en términos de madurez digital en nuestro país. Por su parte, el grupo de organizaciones con ingresos menores a US$ 50 millones presenta un menor desarrollo en este aspecto.

No obstante, a pesar del avance, se evidencian algunos retos en la transformación digital de las compañías peruanas. Uno de ellos, la escasez de perfiles adecuados para liderar este proceso. El estudio muestra que el 47% de las empresas considera la falta de personal capacitado como uno de los principales obstáculos para su transformación digital.

“Contar con personas que estén calificadas para liderar y gestionar la transformación es fundamental. Un líder de transformación digital se potencia mediante experiencias y proyectos trabajados, por ello, se debe tener una cultura con buenos incentivos para atraer y retener el talento adecuado, así como un proceso ágil de reclutamiento para conformar el equipo que impulsará la transformación en la organización”, explica Francisco Escudero, associate partner de Consultoría de EY Perú.

Presupuesto para la transformación digital

Respecto a la asignación de presupuesto para el proceso de transformación digital de las compañías, el 55% de las empresas manifestó que este monto ha aumentado frente al año anterior y un 37% indicó que se ha mantenido en el mismo nivel. En contraste, el 8% afirmó que su presupuesto había disminuido.

Además, al ser consultadas sobre las áreas prioritarias para iniciar o potenciar la transformación digital, el 44% de compañías señaló que prioriza la estrategia e innovación, seguida de la experiencia del cliente con 43% y, en tercer lugar, operaciones y cadena de suministro con 42%.

En línea con ello, el estudio evidencia que estas prioridades pueden variar dependiendo del número de trabajadores en las compañías. Las empresas de mayor tamaño y con mayor número de trabajadores incrementaron el nivel de madurez digital y ahora prestan mayor atención a los aspectos estratégicos y de cultura, mientras que las organizaciones con menos de 500 trabajadores, adicionalmente a los ámbitos mencionados, brindan mayor importancia a operaciones y cadena de suministro.

“La priorización del ámbito estrategia e innovación en la transformación digital de las empresas de nuestro país responde a la necesidad de cambio de rumbo de las organizaciones enfocada en crecimiento y sostenibilidad. Esto impacta en cada uno de los demás ámbitos de la organización, impulsando o desacelerando su transformación, y por ello se torna en un tema prioritario a ser tratado en la agenda del Directorio y la C-Suite”, indica Escudero.