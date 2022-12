Potenciales beneficiarios del bono por sequía serían cerca de 500.000

Los agricultores de diversas regiones del país afrontan la más fuerte sequía de las últimas décadas, lo que les ha llevado a perder sus cultivos y reducir sus siembras. Esta crisis se suma a la escasez de fertilizantes que afrontan los hombres de campo desde hace más de un año.

El último fin de semana, la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Nelly Paredes, anunció que el Gobierno entregará un nuevo bono a los productores agrarios afectados por este fenómeno.

“Con la cartera, en coordinación con la señora presidenta y los ministros de Economía, Justicia y la PCM, estamos trabajando medidas de reactivación económica en diversos sectores, pero en el sector Agricultura estaremos dando un bono de sequía para nuestros hermanos y hermanas del campo”, dijo la ministra del sector en conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, indicó ayer que el Poder Ejecutivo, como parte de este plan de reactivación para los sectores afectados por el estallido de protestas y la falta de lluvias, ya se encuentra elaborando el dispositivo legal para la entrega del nuevo subsidio.

“La primera medida (...) es el bono agrario para estas regiones afectadas por las sequías. Ya se está preparando el dispositivo legal. Tiene un costo para el Estado de S/350 millones ”, detalló.

Asimismo, Contreras Miranda precisó que el documento será publicado esta semana, entre el lunes y el jueves.

Nelly Paredes del Castillo anunció la entrega de bonos en beneficio del sector agrícola. Foto: composición LR

PPA sería una barrera

Eduardo Contreras, gerente general de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú (Conajup), estima que los potenciales beneficiarios del nuevo subsidio del Midagri son alrededor de medio millón de productores agrarios.

“El universo es, aproximadamente, de unos 500.000 agricultores , que son los que están en cabecera de cuenca”, comenta. Añade que en esta cifra también se incluye a los ganaderos que en la sierra alta del país se han visto obligados a sacrificar a sus animales por la sequía.

Sin embargo, señala que estas personas no se encuentran inscritas en el Padrón de Productores Agrarios (PPA) —herramienta en elaboración que sirve de base para la entrega de beneficios por el Midagri—, lo que dificultaría la identificación de los beneficiarios. En ese sentido, cita como ejemplo que el Fertiabono, subsidio distribuidos usando el PPA, “no les está llegando a los agricultores de la parte alta”.

“Mientras que se siga trabajando con el Padrón de Productores Agrarios, el apoyo económico del Estado no se va a sentir. Los que necesitan el apoyo son los agricultores y ganaderos que no tienen ni los medios económicos ni logísticos para empadronarse y nunca van a recibir un apoyo del Estado”, enfatiza. Por tanto, sugiere que se usen los padrones de las juntas de usuarios.

En lo que corresponde al monto de subsidio, el representante de la Conajup sostiene que debería bordear los S/700. “Todo bono que se ha recibido era de unos S/700, porque no se trata de aliviarle el problema al agricultor, sino que hay una compensación por falta de atención del Estado”, finaliza.

Continúa incertidumbre en compra de la urea

Sobre la compra de urea, la ministra Paredes dijo que se estima “que entre fines de diciembre del 2022 e inicios de enero del próximo año estén llegando los fertilizantes al país, según el cronograma establecido en los contratos que hemos encontrado”.

No obstante, Contreras, de Conajup, señala que la compra aún está en riesgo debido a que el proveedor “es insolvente, no tiene liquidez y no tiene experiencia para importar urea”. Agrega que no hay ningún indicio de que la empresa cumpla con los plazos.