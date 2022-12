Plaza Center SMP: las dos únicas tiendas abiertas en el centro comercial hasta ahora

Este 15 de diciembre fue inaugurado el centro comercial Plaza Center San Martín de Porres. Este megaproyecto del Grupo Intercorp, que abarca más de 100.000 metros cuadrados, necesitó una inversión de US$ 400 millones.

Plaza Center San Martín de Porres fue edificado en el terreno donde antes operaba la ladrillera Rex. El centro comercial se ubica entre las avenidas Tomás Valle y Panamericana Norte, frente a Plaza Norte. Los inversionistas indicaron que esta obra dio empleo a unas 1.000 personas.

¿Qué tiendas se puede visitar en Plaza Center Rex?

Mediante sus redes sociales, Plaza Center explicó que actualmente solo están en funcionamiento las tiendas Makro y Promart. En esa línea, anunciaron que desde febrero de 2023 se irán abriendo los demás negocios. Revisa la lista de marcas que podrás encontrar:

Smart Fit

American Brands

Pizza Hut

Fito Sana

KFC

Fantasy Park

Bitel

DirecTV

Bata

Footloose

Motivos Spa

Inkafarma

Plaza Vea

Cineplanet

TM

Rokys.

Otro centro comercial cuya inauguración está prevista para 2023 es Mall Aventura San Juan de Lurigancho, que requirió un capital de US$ 88 millones. Asimismo, abrirán sus puertas el CC Gastronómico Plaza de los Reyes (con US$ 15 millones de inversión), Lifestyle La Molina (US$ 60 millones), Eco Plaza (US$ 20 millones) y Eco Plaza Wilson (US$ 30 millones).

Otros proyectos próximos a ser inaugurados en 2024 son Real Plaza San Juan de Lurigancho (con inversión de US$ 110 millones), Las Vegas Plaza (US$ 40 millones), Central Plaza Los Olivos (US$ 50 millones), entre otros. Fuera de Lima, esperarán visitantes Mall Aventura Iquitos y Eco Plaza Piura en 2023, en tanto que Mall Plaza Cusco no tiene fecha de apertura definida.