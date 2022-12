Exportación de panetones sumó US$ 4,4 millones y cayó 1,1% entre agosto y octubre

Entre agosto y octubre del 2022, las exportaciones peruanas de panetones sumaron US$ 4,4 millones, lo que equivale a un retroceso de -1,1% respecto al mismo periodo del 2021, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

En tanto, el volumen exportado totalizó 1.050 toneladas, monto inferior al -24% respecto al mismo periodo del año pasado.

Conforme a las estadísticas analizadas por el Idexcam, dichas exportaciones llegaron a 20 países. La mayor provino de Estados Unidos y Chile, países que en conjunto concentran el 68,6% del total enviado al exterior.

En el caso de Estados Unidos, los despachos sumaron US$ 2,2 millones, reportando un crecimiento de 19,6% tras los envíos de más de 500 toneladas. Este mercado concentra el 50,7% de las exportaciones totales. Mientras que hacia Chile los envíos totalizaron US$ 789.347, representando una caída de 57% respecto al mismo periodo del año anterior, y una participación del 17,8%.

Por su parte, los d espachos hacia Bolivia registraron un importante crecimiento de 1.063% con envíos valorizados en US$ 335.603.

La entidad detalló que también figuran otros mercados. Estos, si bien registran menores montos exportados, consignan importantes crecimientos, tales como Venezuela con US$ 39.812 (+4.047%); España con US$ 88.560 (+218%); Bélgica con US$ 215.902 (+79,3%), entre otros.