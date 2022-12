Feriados 26 y 30 de diciembre: ¿a quiénes les corresponde descansar en estas fechas?

Los días lunes 26 y viernes 30 de diciembre de 2022 son no laborales para el sector público a nivel nacional, de acuerdo al Decreto Supremo N.º 033-2022-PCM, publicado en abril del presente año.

Así, los trabajadores del sector público tendrán que compensar las horas no trabajadas en los 10 días posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública en función a sus propias necesidades, señala el documento.

De acuerdo al abogado laboralista Germán Lora, el sector privado podrá acogerse a la norma previo acuerdo entre las partes y tras establecer cómo compensar las horas no laboradas.

“Si el sector privado decide no trabajar ese día y nadie va a trabajar, tendrán que recuperar las horas a futuro, pero si algunos van a trabajar porque tienen que hacerlo, lo que va a pasar que no van a tener que compensar nada a futuro,” explicó el abogado.

Además, Lora recordó que los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero caen domingo, por lo que pocos trabajadores se verán beneficiados en estas fechas, ya que la mayoría de peruanos descansa este día de la semana.

¿Habrá feriados para el sector privado?

Hasta hoy, lunes 19 de diciembre, no se han establecido días no laborales para el sector privado que sean de manera obligatoria; no obstante, de acuerdo al último estudio elaborado por Marsh Perú, de 62 organizaciones en promedio, cerca del 30% de las empresas privadas otorgará el 26 o 30 de diciembre como jornada no laborable, de las cuales un 58% asumirá las horas como propias y no exigirá reponerlas a los colaboradores.

Las empresas también están buscando adaptar los beneficios que le dan a sus empleados al considerar el escenario pospandemia.

PUEDES VER: Exoneración de alimentos del IGV a días de vencerse

“El 2022 está culminando como un año en el que las empresas han podido retomar sus operaciones a plenitud y esto implica el gran reto que tienen en lograr la reinvención de sus planes de beneficios bajo una visión orientada a fomentar el bienestar de sus colaboradores y de sus familias bajo la promoción del balance vida- trabajo y lograr afianzar la integración y cohesión en sus equipos de trabajo”, explicó Lina Yupanqui, analista de Consultoría en Salud y Beneficios de Marsh Perú.