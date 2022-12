Bloqueo de vía en Arequipa impide traslado de leche de los ganaderos hacia Lima

Tras el cierre de las plantas de Gloria y Laive en Arequipa, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se propuso trasladar los miles de litros de leche y toneladas de queso que producen los ganaderos de esta región para evitar que se desperdicien. Sin embargo, esto no se ha podido realizar debido a que manifestantes mantienen bloqueadas las carreteras en la localidad de Chala, en Arequipa.

El domingo 18 de diciembre se pactó una tregua en Chala por dos horas para que pasen los vehículos; sin embargo, esta ya terminó. Ante este escenario, la titular del Midagri, Nelly Paredes, hizo un llamado a los manifestantes para que desbloqueen las carreteras en esta localidad de Arequipa.

“Las plantas de Laive y de Gloria han sido afectadas con estos movimientos de violencia. Entonces, tenemos gran número de litros de leche que no están saliendo y, por lo tanto, no están llegando al país. Como no están pudiendo procesar las plantas, la idea era que pueda venir hacia Lima en las cisternas, pero no se puede hacer eso. También tenemos más de 15.000 toneladas de queso que no puede salir”, declaró Paredes.

Por su parte, la Asociación de Productores Artesanales de Derivados Lácteos del Perú (ANPADLAC) han preparado un curso con la maestra quesera Marcela Sepulveda para que los ganaderos que tienen problemas con el acopio de sus producciones puedan aprender a elaborar distintos tipos de queso y puedan conocer otras alternativas de comercialización de sus productos.

El curso es completamente gratuito y virtual, y se realizará los días lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de diciembre de 2 a 4 p. m.

En el taller se enseñará sobre los conceptos generales de la elaboración de quesos, cómo elaborar queso mozarella y quesos semimaduros con frutos deshidratados; además, se expondrá sobre las estrategias innovadoras de comercialización.

Para más información, puedes ingresar aquí.