Chiclayo: venta de pavo, pato y pollo bajó 80% a pocas semanas de Navidad

A tan solo días de celebrar las fiestas navideñas, en Chiclayo (Lambayeque), se reporta una considerable disminución en el público que acude a comprar pavos, cuyes, patos, entre otros animales de consumo doméstico.

Un breve recorrido por el mercado Moshoqueque, el principal centro de abastos de la región, permitió tomar conocimiento de que el kilo de pavo oscila entre 32 y 33 soles.

“Las ventas han disminuido considerablemente, no hay gente por estos lugares, tienen miedo por el tema de la gripe aviar, pero nuestros animales son criollos, de casa y no de granja, por eso, no hay síntoma de enfermedad”, refirió un comerciante a La República.

PUEDES VER Lambayeque: condenan a mototaxista por tocamientos indebidos a menor

Asimismo, mencionaron que la venta ha disminuido en un 70 y 80%. “Es entendible la falta de información de los compradores, pero no deben tener miedo. Tenemos diversos opciones para que puedan consumir los mejores animales domésticos”.

Además informaron que el precio ha disminuido un 30% comparado a años anteriores. Foto: R. Quincho/URPI-LR

Además, informaron que el precio ha disminuido un 30% comparado a años anteriores.

Por otro lado, indicaron que, por la cercanía de Navidad y Año Nuevo, se ubican entre las calles Salas y Las Palmeras de lunes a domingo.