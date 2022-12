Sin diversificación productiva: 47,7% de empresas peruanas exportó un único producto, según Adex

Entre enero y septiembre del 2022, el 47,7% de las empresas peruanas (3.455 de 7.333) exportó un único producto , y solo el 11,1% (813) alcanzó una mayor diversificación con más de 10 artículos.

Esto evidencia su fragilidad frente a cualquier impacto externo del mercado, por lo cual urge impulsar su desarrollo productivo y empresarial, señaló el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván.

Fue durante el evento ‘Fondo Crecer, generando inclusión: conociendo los resultados, beneficios y el impacto que genera este fondo en las mipymes’, organizado por el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide).

Pérez Alván destacó que, a fin de lograr el fortalecimiento de las empresas exportadoras, se debe mantener y reforzar la articulación pública-privada. En ese sentido, mencionó que el Fondo Crecer es un importante apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante el acceso al crédito al elevar su competitividad internacional y enriquecer su oferta exportable.

Añadió que las mipymes generan un gran impacto en la economía del país. Entre enero y septiembre representaron el 94,2% de todas las unidades exportadoras. Las microempresas (4.521) tuvieron una participación del 61,7% del total, las pequeñas (2.268) el 30,9% y las medianas (122) el 1,7%. Las grandes (422) concentraron el 5,8%.

Adex: pymes exportan más, pero a menos valor

Según el ‘Reporte de empresa exportadoras’ del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, en monto de dólares FOB se observó que el 95,4% de lo despachado al exterior estuvo a cargo de las grandes compañías (US$ 45.610 millones), seguido por las pequeñas (US$ 1.587 millones), medianas (US$ 449 millones) y microempresas (US$ 182 millones).

A pesar de que las mipymes representaron en número el 94,2% del total, solo concentraron el 4,6% del valor exportado, lo cual refleja su elevada atomización, poniendo en riesgo su permanencia en el mercado exterior, indicó.

En el periodo ya mencionado predominaron las que exportaron desde un único sector productivo 5.546 (75,6% del total), dos sectores 1.091 (14,9%), tres 375 (5,1%) y cuatro o más solo 321 (4,4%.) En lo que respecta a los destinos, 4.208 firmas (57,4% del total) tuvieron un único mercado, siendo EE.UU. el más importante. En contraste, 351 (4,8%) llegaron con sus productos a 10 o más naciones.

Si se considera tan solo a las empresas que tienen un único destino y exportan un único producto, el número asciende a 2.575. Estas son las más vulnerables ante posibles cambios en las políticas comerciales. En este grupo el 74,7% fueron microempresas, el 20,8% pequeñas, el 3,3% grandes y el 1,3% medianas.

