Osiptel: ¿cómo renovar un celular o contratar una línea móvil de manera segura en Navidad?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) alertó a los usuarios que piensan contratar un servicio móvil o renovar su equipo celular cerca de Navidad. La institución brindó recomendaciones para realizar una compra segura.

Es importante realizar una evaluación previa antes de contratar un servicio móvil. Para ello, la persona interesada debe responder ciertas preguntas:

¿Emplearé principalmente el servicio por las llamadas o el plan de datos?

¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por el servicio?

¿La empresa tiene buena señal en el lugar donde usaré el servicio?

Recomendaciones de Osiptel para contratar una línea móvil

Osiptel tiene disponible la opción Checa tu Plan. En esta plataforma podrás comparar planes tarifarios y atributos vigentes de todas las empresas operadoras de telecomunicaciones, tales como Claro, Movistar, Entel y Bitel. De esta manera elegirás una opción que se adecúe a tus necesidades y presupuesto.

Asimismo, la web Checa tu Equipo Móvil agrupa la oferta de equipos disponibles por marcas, características y precios. En cuanto a cobertura, Osiptel tiene la herramienta digital Checa tu Señal, que permite verificar el alcance del servicio móvil por región, provincia, distrito y localidad. También se verá la tecnología disponible (2G, 3G, 4G o 5G) por cada empresa operadora.

¿Cómo contratar una línea móvil de manera segura?

Luego de realizar la evaluación previa, el usuario debe acudir a un centro de atención o punto de venta autorizado por Osiptel. La entidad recomienda evitar contratar línea o planes móviles en la vía pública. Si optas por estas modalidades informales, podrías poner en riesgo tus datos personales, ya que suelen ser usados para activar otras líneas o cometer actos ilícitos.

“Entendamos que el riesgo que conlleva entregar tu huella digital a un desconocido es muy alto , pues un mal vendedor puede activar otras líneas y venderlas a personas que no quieren ser identificadas”, explicó Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel.

La funcionaria agregó que la información puede ser empleada para extorsiones, contratación fraudulenta, trámites no consentidos (portación y migración), así como compras no consentidas de equipos de alta gama. Piccini pidió a la ciudadanía reportar ante Osiptel los puntos de venta no autorizados.