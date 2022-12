Exportaciones no tradicionales superaron los US$ 1.690 millones y crecieron 5,4% en octubre

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 1.698 millones en octubre, lo que significó un aumento de 5,4% respecto a similar mes del año pasado cuando sumó US$ 1.1611 millones, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este avance estuvo impulsado principalmente por los mayores precios promedio (5,0%) de productos mineros no metálicos, químicos, textiles y pesqueros. Así como por el aumento en 0,4% de los volúmenes exportados en minería no metálica y productos agropecuarios.

En el decimo mes del año también destacaron los mayores envíos de fosfatos de calcio sin moler, carbón antracita, arándanos y uvas frescas, entre otros.

El BCRP también indicó que se registraron mayores ventas de productos no tradicionales a países vecinos de la región, principalmente de productos agropecuarios, y a Estados Unidos, por envíos del sector de minería no metálica y agropecuario.