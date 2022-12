Adex: exportaciones retrocedieron en octubre por caída en despachos mineros

Las exportaciones peruanas entre enero y octubre (US$ 52.723 millones 543.000) crecieron 8,6% respecto al mismo periodo del 2021 (casi US$ 48.561 millones); sin embargo, en el detalle mensual se observó una caída de -7% en el décimo mes del año, debido principalmente a los menores despachos mineros, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

En opinión del presidente del gremio, Julio Pérez Alván, la data mes a mes refleja de forma clara el ambiente de inestabilidad política y falta de predictibilidad que vivía el país hasta el miércoles último, lo cual frenaba las inversiones de mediano y largo plazo, que es justamente lo que se necesita.

En enero los envíos al exterior se incrementaron 21%, en febrero 28%, en marzo 20%, en abril 13%, en junio 19%, en agosto 5% y en septiembre 1%. En tanto, en mayo se contrajeron -4%, en julio -2% y en octubre -7%.

“Tras la juramentación de Dina Boluarte como presidenta de la República, esperamos que se retome el diálogo con los agentes económicos y con un trabajo coordinado, podamos encaminarnos hacia la recuperación”, sostuvo.

Hay una agenda postergada que incluye temas como salud, educación, seguridad ciudadana y estabilidad económica -continuó-, para ello es importante no solo tener un buen gabinete ministerial, sino estabilidad económica y jurídica que lleve oportunidades a todos los peruanos, en especial a los más vulnerables.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, la balanza comercial entre enero y octubre fue positiva para Perú en US$ 2.227 millones 282.000, pues mientras las exportaciones ascendieron a US$ 52.723 millones 543.000, las importaciones sumaron US$ 50.496 millones 261.000.

Adex: exportaciones tradicionales

Las exportaciones tradicionales entre enero y octubre sumaron US$ 37.813 millones 726.000, presentando un ligero crecimiento de 5,8% en relación al mismo periodo del 2021 y acumulando el 71,7% del total exportado por el país.

A pesar de sufrir una contracción de -3,4%, la minería tradicional (US$ 29.324 millones 785.000), lideró los envíos primarios. Sus partidas más preponderantes fueron el cobre (US$ 13.980 millones 914.000) y el oro (US$ 6.204 millones 385.000).

PUEDES VER Exportaciones a Qatar se incrementaron 72% entre enero y setiembre de 2022

Además, se exportaron hidrocarburos (US$ 5.149 millones 871.000), pesca tradicional (US$ 2.248 millones 204.000) y agro tradicional (US$ 1.090 millones 864.000), con variaciones positivas de 98,6%, 1,3% y 97,2%, respectivamente.

China con cerca de US$ 17.059 millones, concentró el 45,1% del total. Otros destinos fueron EE.UU. (US$ 2.494 millones 736.000), Japón (US$ 2.300 millones 698.000), India (US$ 2.010 millones 142.000) y Canadá (US$ 1.954 millones 835.000).

Adex: exportaciones no tradicionales

Los despachos con valor agregado ascendieron a US$ 14.909 millones 791.000 entre enero y octubre del 2022, registrando un alza de 16,3% respecto al mismo periodo del año pasado. Lograron una participación del 28,3% del total de las exportaciones peruanas.

Su rubro líder fue el agropecuario-agroindustrial (US$ 6.738 millones 975.000) con un incremento de 10,3% y una concentración de 12,7%, siendo los arándanos frescos la partida principal. También resaltaron las paltas, uvas, espárragos y demás preparaciones utilizadas en la alimentación de los animales. EE.UU. se mantiene como su principal mercado con US$ 2.365 millones, un aumento de 17,8%, seguido de Países Bajos (US$ 1.017 millones) cuya caída fue de -3,8%. Otros que destacaron fueron España, Ecuador y China.

PUEDES VER Perú entre los diez proveedores de frutas del mundo

El químico fue la segunda actividad más importante (US$ 2.002 millones 119.000) con un alza de 30,5%. El ácido sulfúrico (US$ 196 millones 681.000) se posicionó como el producto ‘estrella’.

En el tercer lugar estuvo el subsector siderúrgico y metalúrgico (US$ 1,381 millones) cuyo aumento fue de 14,2%. Su producto líder fue el cinc sin alear (US$ 281 millones 500.000) con un ascenso de 17,6% y una concentración del 20,3%. EE.UU. (US$ 293 millones 29.000) ocupó el puesto N° 1 con un crecimiento de 25%, seguido de Colombia, Bolivia, Ecuador, Bélgica, Suiza, Alemania, México, Venezuela y Taiwán.