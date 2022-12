Gratificación de Navidad: ¿de cuánto es la multa para las empresas que no paguen a tiempo?

Los trabajadores formales del sector privado tienen derecho a recibir la gratificación 2022 en Fiestas Patrias y Navidad. Este beneficio, reconocido en la Ley n.° 27735, es válido para todas las modalidades de contrato de empleo, incluso para los que laboran a tiempo parcial.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) precisó que no pagar de manera íntegra y oportuna la gratificación constituye una infracción grave en material laboral. En ese sentido, una empresa que no cumple con otorgarla podría recibir como multa entre S/ 20.700 (mypes) y S/ 120.152 (no mypes).

Entre julio de 2021 y el mismo mes de 2022, Sunafil emitió 4.061 resoluciones de multa, entre primera y segunda instancia, por un monto total de S/ 21 681 263 por infracciones relacionadas con el pago de gratificación. La superintendencia subrayó que el empleador debe desembolsar una bonificación del 9% (EsSalud) o 6,75% (empresa prestadora de salud, EPS) junto con la asignación, según corresponda.

La gratificación trunca se paga a los trabajadores que cesaron sus labores y prestaron servicios al menos un mes completo. Foto: La República

¿Hasta cuándo hay plazo para depositar la gratificación?

El plazo para desembolsar la gratificación de Navidad vence este 15 de diciembre. Este pago no se verá afectado por aportaciones, contribuciones ni descuento de ninguna índole, excepto aquellos establecidos por ley o autorizados por el trabajador.

En el caso de que un empleado haya cesado sus labores en la empresa, tiene derecho a una gratificación trunca, siempre que haya trabajado, por lo menos, un mes calendario en el semestre actual. El cálculo será proporcional al tiempo laborado y se cancela junto con los otros beneficios tras 48 horas de su desvinculación.

¿Cuánto te deben pagar por gratificación?

Necesitas tomar como base tu remuneración vigente hacia el 30 de noviembre para calcular la gratificación. La entrega de este beneficio será equivalente al sueldo más la asignación familiar (si corresponde). Los trabajadores afiliados a EsSalud reciben un 9% adicional y los adscritos a una EPS les aumentan el 6,75%.

Si no laboraste el último semestre completo, tu gratificación se calculará como un sexto del salario computable por cada mes calendario laborado. La República elaboró una calculadora de gratificación online para conocer el monto referencial que deberán pagarte.