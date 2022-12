No habrá crisis financiera en Estados Unidos, según el Nobel Philip Dybvig

Philip Dybvig, uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2022, señaló que no se espera una crisis financiera en Estados Unidos, debido a que el sector bancario no estaría atravesando por ninguna suerte de “problemas”.

El catedrático indicó que actualmente la economía mundial atraviesa un periodo de incertidumbre producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis energética y la subida de la inflación a nivel internacional. No obstante, precisó que no habría “indicios, al menos en Estados Unidos, de que el sector bancario tenga problemas en este momento. No espero una crisis financiera”, declaró a EFE.

Además, Dybvig manifestó que existe una diferencia entre otros países cuyos sistemas financieros no cuentan con el nivel de control en comparación con la nación dirigida por Joe Biden.

“No tienen el mismo nivel de sofisticación que tenemos en este momento en Estados Unidos y probablemente haya lugares que tienen problemas, pero no soy realmente un experto en ellos”, expresó.

Regular a las criptomonedas

Entre los temas que más le preocupan se encuentra el convulso mundo de las criptomonedas, del cual aseguró es “un lío”. No obstante, hizo hincapié en que en este momento “no es lo bastante grande como para representar un problema para la economía”.

En esa línea, explicó que las criptomonedas son “una especie de valor y una especie de inversión” y que deberían estar reguladas como las demás inversiones. De igual forma, si se trata de un criptobanco también debería estar controlado como un banco común.

Igualmente, el Nobel dijo que en la actualidad no se dispone de un buen caso de uso para probar si las cripto son “realmente útiles para la economía” y que solo lo estaría representando “para las personas que requieren pagos anónimos para actividades ilegales”.

Este anonimato en las monedas digitales se debe a que “no hay nadie que esté tratando de mantener su valor”, como se hace con las monedas de los países. “Yo le digo a mis estudiantes que el único precio de equilibrio conocido para bitcoin es cero. Si la gente piensa que bitcoin no vale nada, no valdrá nada”, agregó el economista.

Finalmente, señaló que en las generaciones futuras “las cripto puedan tener un gran papel, pero creo que no están listas aún para su uso por el público”. Cabe señalar que FTX, plataforma digital de compra y venta de criptomonedas, recientemente se declaró en bancarrota provocando fuertes pérdidas de valor.

¿Quién es Philip Dybvig?

Philip Dybvig nació en 1955 y recientemente fue uno de los economistas galardonados con el Premio Nobel de Economía 2022. Dybvig junto con Douglas Diamond y Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, fueron reconocidos por sus investigaciones sobre los bancos y las crisis financieras. Estos trabajos aportaron en la regulación, gestión y manejo de las grandes recesiones por parte de las instituciones financieras de varios países, principalmente de Estados Unidos.