Renovación del Ejecutivo mejorará las expectativas económicas

Dina Boluarte asumió el cargo de presidenta de la República, y con ello, la tarea de formar a un nuevo gabinete que permita asegurar la estabilidad política y económica del país. La República dialogó con dos exministros de Economía quienes coinciden en que la renovación del Ejecutivo en sí mismo mejorará las expectativas económicas del país.

“Se ha tenido el periodo más largo de expectativas empresariales en terreno de depresión desde que se revisa el indicador y eso ha coincidido con el periodo de mayores precios internacionales de nuestras materias primas, aunque las cosas se complicaron hace seis meses, entonces esto ha sido autoinfligido y tenía nombre propio y era Castillo”, anotó Alonso Segura, extitular del Ministerio de Economía (MEF).

De esta manera, Segura proyecta que el clima de inversión y las expectativas económicas van a mejorar, aunque el contexto sigue siendo complicado. Boluarte debe hacer una limpieza del Estado para erradicar todos los nombramientos de perfiles que no son idóneos, que fueron producto de la repartija y corrupción promovida por el expresidente.

En esta línea, Luis Miguel Castilla, extitular del MEF, aseguró que ve un panorama positivo y de mejora en tanto la presidenta tenga el respaldo del Congreso de la República y dependiendo del equipo que convoque.

En busca de un nuevo titular para el MEF

Al poco tiempo de que el expresidente Pedro Castillo diera el anuncio de que cerraría el Congreso, los ministros empezaron a renunciar, entre los primeros estuvo Kurt Burneo, quien era la cabeza del MEF, un ministerio clave pues se encarga del planeamiento y ejecución de la política económica del Estado.

De acuerdo a Alonso Segura, no se estila que se mantenga el mismo ministro de Economía cuando hay un cambio de presidente, aunque señala que no habría nada de malo en que esto se haga. “El señor Burneo tenía las competencias para el puesto, el problema no era él, sino quiénes lo acompañaban en el gabinete, eran una fuente enorme de distorsión e incertidumbre”, precisó.

Por este motivo, Segura considera que quien ostente este cargo debe ser una persona con experiencia en el Estado, con reconocimiento profesional y credibilidad. Y en segundo lugar, “es fundamental que nuevamente el Ministerio de Economía tenga el peso que le corresponda al interior de las decisiones del Ejecutivo, en todo lo que es materia económica, cosa que no había ocurrido con Castillo”.

Por su parte, Castilla opina que el personal técnico de esta cartera se ha mantenido con el tiempo, lo que dará continuidad a las políticas públicas, y que se requiere a la cabeza a alguien que conozca la institución y dé un respiro al sector empresarial. “Haría bien la presidenta en nombrar a un gabinete totalmente nuevo, con personas con experiencia, que sean moralmente impolutos, y estoy seguro de que hay personas que van a desear contribuir”, finalizó.

Impulso Perú avanza camino al Pleno

En la víspera de la vacancia de Castillo, la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó siete proyectos de ley, por unanimidad, que remitió el Ejecutivo dentro del plan Impulso Perú.

Entre estos figuran el subsidio de hasta el 55% del sueldo de los jóvenes contratados por las mypes, un bono electricidad de S/30,00 para los hogares pobres, el acceso a créditos baratos para las mypes y una inyección de S/1.643 millones para cumplir con el pago del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles derivados del Petróleo (FEPC).

Ya son diez, en total, los proyectos del MEF que esperan ir al Pleno.

La palabra

Alonso Segura, exministro de Economía

“Lo principal es que haya un sentido de norte, de políticas razonables, de que habrá gente honesta, competente, solo con eso va a mejorar la percepción de que la economía camina”.