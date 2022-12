¿Conviene retirar dinero en efectivo de la tarjeta de crédito por Navidad 2022?

Los consumidores está preparándose ya para las compras de Navidad. No solo gastarán en los regalos para toda la familia, sino también en la decoración de la casas, la comida durante la Noche Buena e incluso planearán viajes para el fin de semana largo.

Por eso, seguramente muchos hagan uso de sus tarjetas de crédito. Y ahora existen bancos, como BCP, Interbank, BBVA y Falabella, que brindan a sus clientes con tarjeta de crédito la posibilidad de retirar dinero en efectivo directamente. ¿Será esta una práctica recomendada sobre todo durante una época en la que se gasta de más?

¿Es recomendable sacar dinero en efectivo de la tarjeta de crédito en Navidad?

El economista Javier Zúñiga es tajante sobre el tema del retiro de dinero en efectivo de las tarjetas de crédito. ¿Conviene hacerlo en Navidad? “Yo creo que no conviene nunca, sobre todo ahora que la tasa de referencia camina a 7,5%, no conviene”, sostiene Zúñiga.

Por su parte, Jorge Carrillo Acosta, profesor de la Pacífico Business School, también recomendó a los usuarios de tarjetas de crédito descartar la opción de sacar dinero a préstamo. “La última alternativa es disposición de efectivo porque es demasiado cara”. Las tasas promedio de estos productos, superiores al 80%, son las más elevadas en el país.

Los clientes también pueden solicitar al banco bloquear la disposición de efectivo y solo usar la tarjeta para compras. Foto: composición LR/La República

Y también concuerda Jorge Luis Ojeda, profesor de finanzas de la Facultad de Negocios de la UPC. Su rechazo a este producto financiero es claro. “Es una de las peores maneras de obtener dinero porque es muy caro, demasiado caro. Hay alternativas más económicas que sacar dinero de la tarjeta de crédito”, expresó.

Según estos tres especialistas, no es nada recomendable sacar dinero en efectivo de la tarjeta de crédito. No solo por las tasas altas, sino además por algunas malas prácticas de los usuarios, sobre todo los que no tienen un manejo responsable de su dinero.

¿Cómo usar la tarjeta de crédito responsablemente?

Hay personas que eligen disponer efectivo para pagar el propio crédito de la tarjeta. “Lo que hacen es sacar dinero de una para pagar otra tarjeta. Pero eso es entrar en un carrusel financiero”, señala el economista Zúñiga.

“Eso es una aberración, no debería ocurrir. Es mejor tener las finanzas ordenadas, saber cuánto uno puede pagar cada mes, hacer unas proyecciones, etc.”, agregó Jorge Luis Ojeda.