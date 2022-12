Exportación de café en 2022 superará los US$ 1.300 millones, su cifra más alta desde 2011

Las exportaciones peruanas de café verde superarán los US$ 1.300 millones al cierre del 2022, impulsadas por los altos precios en el mercado internacional, debido a la escasez momentánea del grano aromático por la menor oferta de Brasil tanto en 2021 como este año, según la Junta Nacional del Café (JNC).

“Estos montos extraordinarios corresponden al embarque de 5 millones 760 mil quintales, con un precio promedio anual de US$ 230 por quintal, cifras no vistas desde el 2011, año que se alcanzaron los US$ 1.600 millones”, comentó Tomás Córdova, presidente de la JNC.

El representante del gremio de productores de café detalló que, entre enero y octubre del 2022, los envíos de este grano acumularon US$ 1.025 millones por un volumen de 4 millones 462 mil quintales, a los que deben sumarse los embarques de noviembre y diciembre en plena tramitación.

“Esta situación de precios favorables se vio afectada por una menor cosecha en la mayoría de las regiones cafetaleras, especialmente San Martín y Junín. Factores de desorden climático y plantaciones viejas afectaron la producción”, expresó Córdova Marchena.

El representante de la JNC refirió que, este año, la cosecha cerrará en 5 millones 400 mil quintales de café verde, equivalentes a 248.400 toneladas métricas, lo que significa una caída de -8,63% frente a las 270.000 toneladas cosechadas el año pasado.

El dirigente cafetalero alertó que la escasez de lluvias golpeará el 2023 la producción en el corredor del sur, principalmente La Convención y Ayacucho, mientras que la cosecha en el norte y oriente se presentan favorables, salvo que el exceso de lluvias y altas temperaturas alienten la reactivación de la roya, aun latente en muchos pueblos cafetaleros.

Problemáticas dentro del sector

Por otro lado, enfatizó que la caficultura peruana muestra un decrecimiento en la producción y paulatino abandono del cultivo por parte de las familias cafetaleras. “Impulsamos un plan nacional del café, en concertación con todos los actores de la cadena y entidades públicas, para nada. Los sucesivos ministros y funcionarios lo lanzaron al tacho. Nada se trabaja con seriedad”, recalcó.

Asimismo, manifestó que los productores están alarmados con la amenaza de la Unión Europea de exigir certificaciones de cero emisiones de gases de efecto invernadero desde el 2024; sin embargo, son tratados con indiferencia por parte de las autoridades. “No hay con quien trabajar un plan de acción para prevenir problemas que se generen estas nuevas exigencias de mercado”, insistió.

Al respecto, indicó que su gremio ha venido generando reuniones de trabajo para evaluar estos riesgos y sobrecostos, pero sin lograr una solvente articulación con tomadores de decisión. “Las cooperativas de café tenemos avances importantes en esta perspectiva, pero necesitamos ordenar procedimientos y acceso a capital de trabajo”, insistió.

Ley sin reglamento

Finalmente, Córdova recordó que, hasta la fecha, el Gobierno no ha reglamentado la Ley 31335, de “Perfeccionamiento de la asociatividad de los agricultores en cooperativas”, a pesar de que el plazo vencía en noviembre del 2021.

“Pasó un año sin reglamento y ahora los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) salen con que es inaplicable, y dejan en el limbo la aplicación de la ley. Están alentando conflictos sociales en el campo, golpeando aún más a los pequeños agricultores”, advirtió el dirigente agrícola.