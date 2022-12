Presupuesto 2023: estatales recibirán un bono este mes y aumento desde el próximo año

El presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 aprobado la semana pasada por el Congreso de la República contempla mejoras económicas para los trabajadores estatales, ello como parte de la negociación colectiva en el Estado y por primera vez se hará efectivo en el Perú un acuerdo de carácter remunerativo en la administración pública.

Así, se incluyen disposiciones especiales sobre la implementación de la negociación colectiva en el sector estatal.

José Luis Sandoval, vocero del Frente de trabajadores estatales del Perú (FTEP), afirmó que el presupuesto aprobado incorpora partidas para que se realicen incrementos salariales a todos los trabajadores públicos, con excepción de los servidores de las carreras especiales de Salud y Educación, quienes negocian a nivel descentralizado en el ámbito sectorial. Estas mejoras remunerativas se comenzarán a aplicar desde el 1 de enero del 2023.

“Se trata de incrementos salariales para los regímenes 276, 728, los CAS, entre otros. Beneficia a todos los trabajadores públicos”, comentó Sandoval a La República.

En total, las nuevas mejoras económicas beneficiarían a 565.000 trabajadores, según el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros.

En detalle, se aumentará el Monto Único Consolidado (MUC) de los trabajadores 276 en S/130,80 mensuales, a favor de los servidores de dicho régimen que pertenecen a los grupos ocupacionales de profesión, técnico y auxiliar.

Adicional a ello, se dará un incremento del 13% sobre el nuevo MUC (ver infografía).

Asimismo, se precisa que ningún servidor debe ganar por encima de los S/15.600.

En tanto, los trabajadores del decreto legislativo 728 recibirán un aumento mensual de S/51,11, mientras que los del régimen 1057 o CAS tendrán una mejora de S/64,19.

Aquellos servidores públicos de la Ley 30057 (Servir) también gozarán de un aumento mensual de S/52,21, y los trabajadores bajo las leyes 29709 y 28091 contarán con un incremento de S/55,67 en su salario.

De acuerdo al convenio colectivo ya suscrito, el costo total anual de cada servidor beneficiario no deberá exceder del monto de los S/840.

El costo fiscal de los incrementos remunerativos asciende en total a S/514 millones.

Bono excepcional

Como parte del acuerdo, el Ejecutivo también otorgará un bono excepcional de S/550 a los servidores de los regímenes 276, 728, 1057, 30057, 29709 y 28091 del gobierno nacional y gobiernos regionales y locales.

Asimismo, se dispone que dicho incentivo económico se entregará en diciembre de este año, el cual no tendrá carácter remunerativo, no estará afecto a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable y no forma parte de los beneficios sociales.

Se especifica que para recibir el bono de S/550, el trabajador estatal deberá contar con vínculo laboral vigente a diciembre del 2022, además de estar registrado al 30 de noviembre del presente año en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía.

En tanto, el personal del gobierno local deberá estar registrado en PDT Plame en setiembre del 2022 y con vínculo laboral hasta este mes.

La entrega del bono de S/550 demandará un esfuerzo fiscal de S/316 millones.

Nombramiento al personal de salud

El presupuesto 2023 también autoriza el nombramiento de hasta el 20% de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, contratados al 31 de julio de este año bajo el régimen CAS.

Para efectuar ello, el Minsa deberá emitir un decreto supremo en coordinación con Servir, en donde se establezcan los criterios y el procedimiento que se llevará a cabo para el nombramiento. Este deberá ser refrendado por el MEF.

Datos

Acuerdo. El 30 de junio de este año se firmó el convenio colectivo entre trabajadores públicos y el Estado.

Prudencia. Todas las mejoras económicas se enmarcan en la capacidad financiera estatal y respetan el orden presupuestal.

