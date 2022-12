BCRP: Reservas internacionales netas acumularon más de US$ 73.300 millones a noviembre

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que al 30 de noviembre de este año, el nivel de reservas internacionales netas (RIN) acumularon un total de US$ 73.327 millones.

La entidad en su nota semanal indicó que la Posición de cambio al 30 de noviembre fue de US$ 51.641 millones, monto menor en US$ 5.704 millones en diciembre de 2021, debido principalmente a la venta neta de moneda extranjera al sector público (US$ 3.003 millones), en particular para constituir el Fondo de Estabilización Fiscal (US$ 1.493 millones).

El BCRP también subrayó que las reservas internacionales están constituidas por activos internacionales líquidos y que su nivel actual es equivalente al 31% del producto bruto interno (PBI) del país.

Entorno internacional

La institución refiere que la creciente globalización financiera implica una mayor movilidad de capitales en nuestra economía, que no siempre está asociada a los fundamentos económicos (disciplina fiscal y monetaria).

En algunos casos, agrega, este flujo de capitales se da como resultado del “contagio” por sucesos adversos ocurridos en otros países.

“En estas circunstancias siempre existe la posibilidad de una eventual salida abrupta de capitales y, para poder hacer frente a los efectos que esta tendría, se requiere disponer de activos líquidos en moneda extranjera”, comenta.

Salidas de capital

En ese sentido, explica que las reservas internacionales permiten enfrentar salidas inesperadas de capitales y reducir la volatilidad del tipo de cambio.

En caso de salidas de capital, el Banco Central utiliza las reservas internacionales para proveer fondos en moneda extranjera a las entidades del sistema financiero, aliviando los efectos de la contracción de la liquidez y previniendo las posibles reducciones drásticas del crédito al sector privado.

Asimismo, en economías dolarizadas, las reservas internacionales permiten que el BCR pueda actuar como prestamista de última instancia, frente a potenciales retiros de depósitos, contribuyendo a fortalecer la confianza y solidez del sistema financiero.