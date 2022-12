Indecopi sanciona a Telefónica con S/ 46.000 por no atender reclamo sobre Movistar Play

El Indecopi informó que, en segunda y última instancia, la Comisión de Protección al Consumidor N.º 2 determinó que Telefónica infringió el Código de Protección y Defensa del Consumidor al no atender cuatro reclamos presentados por un usuario en su Libro de Reclamaciones sobre el servicio Movistar Play.

Por ello, confirmó la multa de S/ 46.000 (10 UIT), que le impuso el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N.º 1.

Así, mediante la Resolución Final N.º 2469-2022/CC2, la Comisión señaló que, si bien Telefónica contestó los reclamos interpuestos por el denunciante dentro del plazo legal, el contenido de dichas respuestas no solucionó los cuestionamientos del consumidor.

En el 2020, tras la decisión del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N.º 1, la compañía apeló al detallar que los reclamos del usuario son competencia del Osiptel y solicitó la improcedencia de la denuncia, por lo que el caso pasó a segunda instancia.