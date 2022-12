Indecopi ordena a Latina no emitir anuncios sobre la transmisión del Mundial Qatar 2022

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ordenó a Latina el “cese preventivo e inmediato” de anuncios publicitarios relacionados con el Mundial Qatar 2022. A detalle, la entidad reguladora informó que el medio de comunicación habría incurrido en presunta publicidad engañosa al no especificar que no todos los encuentros de la Copa Mundial podrían ser vistos “vivo”. Asimismo, tampoco sería el único canal de transmisión oficial de los encuentros, como publicitaron.

“Los consumidores seguirían viendo defraudadas sus expectativas, al no poder ver “en vivo” ciertos partidos de fútbol, a pesar de la campaña publicitaria desplegada por Latina; pudiendo optar por otros medios oficiales para ver los partidos que no serán transmitidos “en vivo” por dicho medio de comunicación”, indicó Indecopi. “Además, que Latina sería el único medio de comunicación que transmitiría oficialmente los partidos dicho evento deportivo, cuando ello no sería cierto, debido a que existiría un medio de comunicación de televisión satelital que con un aplicativo digital también transmitiría oficialmente los partidos del citado certamen”, reiteró.

De esta forma, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal planteó una medida cautelar contra la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. (Latina), que podría recibir una multa de hasta S/ 3,2 millones por publicidad engañosa. Como se recuerda, dicho medio se hacía llamar el “Canal del Mundial”, pese a que solo transmitirían la mitad de los partidos de Qatar 2022. El artículo 39 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal,