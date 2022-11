Más de US$ 111 millones se dirigen a la inversión hotelera gracias al RERA IGV

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, informó que el Gobierno peruano ha identificado que existen, desde el 2014 a la fecha, alrededor de US$ 111 025 595 en inversiones hoteleras gracias al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERA IGV) . Se trata de obras en ejecución y en proyectos próximos a viabilizar.

Estos se ubican en las regiones de Piura, San Martín, Cusco, Arequipa e Ica, y demuestran que las medidas impulsadas por el Ejecutivo alientan la inversión en el sector Turismo. Generan bienestar y crean puestos de trabajo en condiciones de igualdad y bienestar para todos los peruanos.

El ministro Sánchez comentó que el RERA IGV facilita el incremento de la infraestructura turística del Perú, promueve e incentiva las inversiones privadas, propicia la reactivación económica y genera el ingreso de divisas al país, con el incremento de las inversiones de capitales nacionales y extranjeros.

“Con la recuperación del 18% de la inversión, concerniente al IGV, se brinda al empresario mayor liquidez para ejecutar la construcción de su proyecto. Además, dinamiza el desarrollo socioeconómico local y regional generando empleos directos e indirectos”, agregó.

El RERA IGV es una herramienta que promueve la inversión privada en diversos sectores , mediante la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV). En el sector Turismo se aplica para proyectos orientados a la construcción de infraestructura hotelera y otros proyectos de inversión de carácter turístico.

¿Qué proyectos hoteleros se encuentran en ejecución?

Los proyectos que se encuentran en ejecución son los siguientes: en Piura, el Hotel MSPiura cuenta con una inversión de US$ 9 660 121 y tiene como fecha de culminación diciembre del 2023. En San Martín, el Hampton By Hilton Tarapoto tiene una inversión de US$ 5 546 081, con fecha de entrega en octubre de 2023.

En Cusco, el Hotel Hampton bu Hilton Cusco, con una inversión de US$ 6 753 005, tiene como fecha de culminación junio del 2024. También en Cusco se encuentra pendiente el proyecto del Hotel Saphi, con una inversión de US$ 13 714 064, que tiene como fecha de entrega julio de 2024.

Mientras en proceso de acogimiento se encuentran, en Piura, el Hotel RPG, con una inversión de US$ 5 009 734, con fecha de entrega en julio de 2023. Además, en Cusco, está el proyecto de infraestructura Teleférico Huchuy Qosqo – Calca, con una inversión de US$ 26 120 566 con fecha de culminación a diciembre de 2024.

El dato

Hace unos días, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para que el RERA IGV tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y que comprenda a proyectos de inversión no menores de US$ 2 millones. A esta ampliación podrán acceder las personas naturales o jurídicas que realicen un proyecto de inversión, en cualquier sector de la actividad económica, que genere renta de tercera categoría.