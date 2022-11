Jorge Chávez Cotrina: “Hay organizaciones criminales que se llevan nuestros recursos hidrobiológicos”

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, explicó a La República que la ley 31622 se enfoca en las organizaciones criminales transnacionales, pues invaden el territorio para llevarse los recursos hidrobiológicos.

Por ese motivo afirma que los pescadores artesanales no tienen nada de qué preocuparse; por otro lado, hace un llamado al Ejecutivo y al Congreso para fortalecer el trabajo de los fiscales con mayor presupuesto a fin de que las normas sean efectivas y no queden en el papel.

Algunos pescadores señalan que la ley 31622 los criminaliza. ¿Qué opina usted?

Para empezar, déjeme decirle que el hecho de que los legisladores hayan establecido como una de las agravantes para estos delitos que están en el 308-A, 308-B, 308-C y 308-D [ligados al tráfico ilegal de especies] sean calificados como organización criminal, no es de relevancia desde el punto de vista penal. Es decir, el hecho de que se haya aumentado como agravante esta conducta a los delitos ya mencionados no atenta contra los pescadores artesanales. Al contrario, los va a proteger porque va dirigida a aquellas organizaciones criminales que afectan el trabajo de los pescadores, porque hay organizaciones criminales transnacionales que invaden nuestro territorio para llevarse los recursos hidrobiológicos.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para reconocer a una organización criminal?

Poder establecer que un grupo de personas constituyen una organización criminal no es nada fácil. Existen criterios establecidos en la Convención de Palermo, en la Ley contra el crimen organizado, en el propio Código Penal, así como la propia Corte Nacional; para que los fiscales podamos imputar a alguien que es miembro de una organización criminal tenemos que reunir evidencias para demostrar los 5 presupuestos: el personal, temporal, funcional, teológico y estructural. Si un fiscal no tiene evidencia de uno de estos elementos, no hay organización criminal.

¿Cuánto tiempo toma?

Una investigación contra una organización criminal no se da en un día ni en horas, para poder desarticularlas demoramos entre un año y un año y medio porque tenemos que hacer trabajo de inteligencia. No hay delito de flagrancia en crimen organizado, entonces hay que ir acopiando información para demostrar que son más de tres personas, tener evidencia desde cuándo vienen delinquiendo, del rol que cumplen cada uno de ellos, establecer a qué delitos concretos se dedican y, finalmente, la estructura funcional de la organización.

¿Qué le diría a los pescadores que tienen temor de ser juzgados como criminales?

Que no le tengan miedo a esta norma. Los fiscales estamos altamente capacitados para poder discernir entre qué es una organización criminal y qué no lo es. Defendemos la legalidad y también somos representantes de la sociedad, así que por ese lado los pescadores no tienen que preocuparse.

¿Qué hace falta para fortalecer la lucha contra el tráfico de especies terrestres y marinas?

Una verdadera política que tenga presupuesto y eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo y Legislativo. Podrán modificar los códigos, inventar tipos penales y sacar una serie de leyes, pero sin presupuesto no hay forma de luchar contra la delincuencia en cualquier modalidad. Por eso es que la criminalidad está avanzando y nos está desbordando.