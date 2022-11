Tratado Transpacífico entra en vigor para Malasia y abre nuevo mercado para exportaciones peruanas

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) para Malasia entró en vigor este martes 29 de noviembre, con lo cual se abrió un nuevo mercado para las exportaciones peruanas, anunció el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

“Esta noticia es de sumo interés para la oferta exportable peruana, debido a que no teníamos un acuerdo comercial previo con dicho país”, resaltó. Además, explicó que, con el CPTPP, cerca del 90% de los productos nacionales podrán ingresar a Malasia sin aranceles de manera inmediata.

La entrada en vigor del CPTPP para Malasia generará numerosas oportunidades comerciales para las empresas peruanas. “De esta manera, continuamos fortaleciendo la presencia del Perú en el Asia Pacífico”, resaltó el ministro Sánchez.

Exportaciones en cifras a Malasia

Según información del Mincetur, en el 2021, las exportaciones peruanas a Malasia alcanzaron los US$ 100 millones, mientras que las exportaciones no tradicionales fueron de alrededor de US$ 25 millones.

La cartera de Comercio Exterior y Turismo prevé que, con la puesta en marcha del CPTPP, estas cifras se incrementarán, impulsando así la economía peruana, lo que, a su vez, fomentará la creación de más puestos de empleo.

“Los productos nacionales son apreciados a nivel internacional y estoy seguro de que con la apertura del mercado de Malasia se vienen importantes noticias para nuestros exportadores”, finalizó el ministro Sánchez.

En la actualidad, el CPTPP se encuentra vigente para Perú, Australia, Canadá, Japón, México, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Solamente queda pendiente la ratificación por parte de Brunéi Darussalam y Chile.