Congreso sin iniciativa de gasto va por un presupuesto desequilibrado

El Pleno de Congreso de la República iniciará hoy el debate del dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. La representación nacional tiene hasta el miércoles 30 de noviembre para aprobar dicha norma.

Sin embargo, el texto enviado por la Comisión de Presupuesto del Legislativo enviado para su posterior debate no es el mismo que remitió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues se le han incorporado diversos proyectos de ley, los mismos que implican un gasto adicional que supera los S/1.164 millones con cargo a la Reserva de Contingencia.

Según el titular del MEF, Kurt Burneo, los artículos incluidos disponen del presupuesto de entidades como el Ministerio del Interior (cambio de categoría de personal suboficial) y el Ministerio de Salud (medidas remunerativas y nombramientos adicionales), estableciendo compromisos que no se encuentran programados en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo.

Generaría desequilibrio

El exministro de Economía y Finanzas Carlos Oliva señala que determinar un monto de la Reserva de Contingencia a iniciativas que no estaban contempladas en la propuesta presentada por el MEF implica que el próximo año se deje de invertir en proyectos que el Gobierno ya tenía planeado. “Básicamente, se van a dejar de hacer otras cosas que ya estaban previstas en la Reserva de Contingencia, pues esta tiene unas asignaciones que, si bien no son públicas, las maneja internamente el MEF”, comentó a La República.

Por su parte, el también exministro de Economía Luis Miguel Castilla indica que la introducción de nuevas medidas desde el Congreso generaría un desequilibrio presupuestal en el 2023. “Todos los egresos tienen su respaldo en ingresos y si se han añadido rubros adicionales, el presupuesto quedaría desequilibrado”, subraya.

En tanto, el exviceministro de Hacienda Luis Arias Minaya aclara que si el Congreso aprueba el dictamen sobre presupuesto sin consenso con el MEF, estaría violando el artículo 79 de la Constitución, ya que los congresistas “no tienen iniciativa para crear gasto o aumentar gastos públicos”.

La Comisión de Presupuesto desoyó los criterios técnicos del MEF. Se comprometen recursos ante catástrofes y crisis. Foto: difusión

Dialogar y priorizar

El exministro Oliva enfatiza que no es conveniente que el Congreso trate de imponerle al MEF un gasto que el Ejecutivo “por algún motivo” ha decidido no incluir. “Lo primero que debe primar es el diálogo y en todo caso si el MEF sigue con el sustento para no incluir estas medidas (...) tendría que prevalecer el (criterio del) Ministerio de Economía”, acota.

En tanto, Luis Castilla destaca que cada año se presentan diversos pedidos que sobrepasan la cantidad de recursos del Estado para atenderlos. Por ello, plantea como una solución a la priorización de las demandas y la introducción de artículos declarativos en la norma. “Siempre se puede priorizar y se pueden incluir algunos artículos más declarativos y llegar a un consenso como ocurre todos los años”, concluye.

Medidas incluidas en el presupuesto

De acuerdo al dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto, son un total de nueve medidas que se buscan incorporar y que implicarían un gasto superior a los S/1.164 millones, con cargo a la Reserva de Contingencia.

Se están incluyendo S/100 millones para las ollas comunes, S/50 millones para el cumplimiento de la devolución de dinero del Fonavi, S/100 millones para el programa del Vaso de Leche.

Además, se busca destinar S/275 millones para el incremento salarial para personal de salud y S/7,5 millones para nuevas plazas en el Tribunal Constitucional.

Reacciones

Kurt Burneo, ministro de Economía

“No estamos en contra de ello (…) Lo equivocado sería que se agregaran una serie de temas que no tienen financiamiento, y de esa manera desfinanciar una serie de obligaciones a cargo de los pliegos”.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía

“Siempre habrá más pedidos de recursos que las capacidades de atender con los recursos que hay, pero siempre se puede priorizar e incluir algunos artículos más declarativos y llegar a un consenso”.