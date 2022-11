Congreso quiere un presupuesto que agote fondos de contingencia

A la suerte del pleno del Congreso. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General aprobó —por mayoría— el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2023 (PL 2907), la cual está compuesta por varios proyectos que los parlamentarios añadieron pese a que el Poder Ejecutivo les advirtiera que se transgrede el equilibrio presupuestal e incluso, hasta el fiscal.

Agotar reservas para el nuevo presupuesto

Durante los últimos días el grupo de trabajo manifestó su rechazo a las observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que los congresistas incluyeron aproximadamente S/17.000 millones para el presupuesto público, el cual asciende a S/214.800 millones (9% más que el de apertura para el 2022) , alegando que se debían atender todas las necesidades de la población.

Incluso, hace un par de días, el titular del MEF, Kurt Burneo, aseguró que el presidente de la citada comisión —José Luna Gálvez (Podemos)— le manifestó que iba a respetar los principios fundamentales que demanda elaborar el presupuesto.

No obstante, los congresistas ahora aprobaron en bloque utilizar S/1.164 millones de la Reserva de Contingencia, fondos que se emplean desde el Estado para atender cualquier emergencia como un desastre natural o crisis sanitaria.

Vale acotar que los fondos de contingencia ascienden a más de S/5.296 millones, y su monto mínimo no puede ser menor al 1% en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios (es decir, S/1.415 millones en el presupuesto 2023).

Así, desde la Comisión de Presupuesto argumentaron que hay el espacio suficiente para atender sus pedidos, que van desde proteger a los trabajadores CAS y del sector educación, así como garantizar un pago progresivo del Fonavi y fortalecer a las ollas comunes, entre otros.

“El proyecto es técnico, transparente, que respeta las reglas fiscales y los principios económicos y el equilibrio presupuestal sin estar de espaldas a la población”, apuntó Luna Galvez.

Ánimos crispados

“No es un tema de magia o invención. Tampoco se necesita tener grados académicos. Imaginemos que yo tengo ninguno, pero por lo menos sé sumar y restar, y ahí están los números”, expresó Burneo Farfán en rechazo a los criterios parlamentarios.

Por otro lado, la congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional Elizabeth Medina resumió el sentir de sus colegas, asegurando que Burneo Farfán es una deidad que hace o deshace el dinero para el nuevo presupuesto y atención de necesidades.

“Para él es fácil convertirse en semidios y ser el único en decidir qué proyecto va o no va (...) está desde su búnker el MEF, en la gran Lima (...) es un acto autoritario donde no quiere atender el pedido del pueblo. Para mí, eso no es democracia”, replicó.

¿Qué sigue ahora?

De aprobarse el dictamen de la comisión en el pleno del Congreso, se pondría en jaque la estabilidad fiscal del país, e incluso, podrían mermarse las expectativas de crecimiento, advirtió el viceministro de Hacienda, José Calderón, en diálogo con La República.

Al ser consultado por este medio si es que el Ejecutivo plantearía una cuestión de confianza sobre el presupuesto elaborado por el MEF, señaló que abrigan la esperanza de que los congresistas reflexionen y en el Pleno se pueda enmendar esta situación, ya que no se ha visto en los últimos años un presupuesto sin prudencia fiscal.

“De aprobarse, tendríamos un presupuesto no financiado completamente y estaríamos asumiendo la responsabilidad de obligaciones que no tendríamos cómo cubrir”, acotó, no sin antes recalcar que actualmente el fondo de contingencias prevé atender sentencias judiciales, obligaciones remunerativas, pensionarias y contratación de personal CAS Covid a CAS regular.

Congreso frena debate de Impulso Perú

La Comisión de Presupuesto llevó a cabo la sesión para también discutir los dictámenes de la Ley de Impulso Perú. No obstante, tras votar a favor de enviar el proyecto de ley de presupuesto público para el 2023 (PL 2907) al Pleno, José Luna Gálvez suspendió la sesión sin seguir con la agenda establecida.

Ante esta situación, el ministro Kurt Burneo expresó su malestar e indicó que se estaría “saboteando” la aprobación de medidas que buscan el crecimiento económico y la generación de empleos.

Reacciones

Kurt Burneo, ministro de Economía

“¿A donde nos lleva? Plantean mayor gasto cuando menos por S/1.164 millones, contra la Reserva de Contingencia a sabiendas que esta ya se encuentra comprometida. ¿Equilibrio solo en el papel?”

Elizabeth Medina, congresista

“Para él (Burneo) es fácil convertirse en semidios y ser el único en decidir qué proyecto va o no va (...) es un acto autoritario donde no quiere atender el pedido del pueblo. Para mí, eso no es democracia”.

“Crecer es importante para tener más recursos. Impulso Perú pretende reactivar la economía”, concluyó José Calderón.