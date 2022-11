¿Qué nuevos centros comerciales se abrirán en Lima y regiones próximamente?

Hasta 2025, 18 nuevos centros comerciales se abrirán en el Perú, según dio a conocer la Cámara de Comercio de Lima (CCL). De este total, 15 proyectos se desarrollarán en Lima y tres en otras regiones. La construcción y puesta en marcha de estos locales significarán una inversión cercana a los US$ 1.440 millones.

“ El elevado número de proyectos se debe a la postergación de inversiones y revisión de planes de expansión . Es el caso de la cartera de proyectos de inversión de centros comerciales 2019-2021, que abarcaba un total de 19 proyectos valorizados en US$ 917 millones”, explicó Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL.

Solo tres de estos 19 establecimientos planificados en un comienzo se inauguraron: Real Plaza Puruchuco, Mall Plaza Comas y Mall Aventura Chiclayo, por un monto total de US$ 284 millones. “Ello responde, en un inicio, a la crisis sanitaria. Luego la incertidumbre política y la baja percepción de apoyo a la inversión privada”, subrayó Chávez.

Nuevos centros comerciales en Lima, Cusco, Piura e Iquitos

El mayor de los centros comerciales a construirse es Plaza Center Rex (Grupo Intercorp), un megaproyecto en Lima Norte que además incluirá departamentos, bancos, establecimiento médico y un colegio. Este se edifica sobre un área de 100.000 metros cuadrados y requiere un presupuesto de US$ 400 millones.

Hacia fines de 2022, se tiene previsto abrir al público Shopping La Molina, una apuesta de US$ 100 millones del holding chileno. Otros proyectos próximos a ser inaugurados son Mall Aventura San Juan de Lurigancho (US$ 88 millones) en 2023 y Real Plaza San Juan de Lurigancho (US$ 110 millones) en 2024.

Asimismo, en 2023 se prevé abrir el complejo comercial más grande de la Amazonía peruana, Mall Aventura Iquitos, que requiere un capital de US$ 65 millones. También figuran Eco Plaza Piura (US$ 25 millones) en 2023, Mall Plaza Cusco (US$ 70 millones) con fecha de apertura aún por definir. Revisa la lista completa de inversiones en el sector comercio elaborada por la CCL: