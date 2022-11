Ositrán: inversión en infraestructura de transporte alcanzó los US$ 443 millones hasta octubre

Las inversiones en infraestructuras de transporte alcanzaron los US$ 443 millones entre enero y octubre de 2022, informó la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

De acuerdo con la entidad, en lo que va del año, la infraestructura del Metro movió US$ 179,93 millones ejecutados por la Línea 2; seguido del sector carreteras con US$ 125,7 millones; el sector portuario (US$ 106,47 millones) y aeropuertos con capitales (US$ 30,94 millones).

Cifras en octubre

En octubre, las inversiones alcanzaron los US$ 12,8 millones, impulsadas principalmente por los capitales de la red vial, con US$ 5,9 millones, y los puertos, que ejecutaron US$ 5,6 millones. Mientras que los aeropuertos invirtieron US$ 1,3 millones y la infraestructura de Metro US$ 30.723.

En la infraestructura vial destacaron IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas) con US$ 2,6 millones colocados en la ejecución de obras accesorias y adicionales; la Autopista del Sol (Trujillo-Sullana) con US$ 1,6 millones e IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro-Inambari) con US$ 1,35 millones.

En lo que corresponde a puertos, la Ositrán destacó la inversión de US$ 3,7 millones efectuada por DP World Callao S. R. L., concesionaria del Nuevo Terminal de Contenedores Sur del Primer Puerto Nacional. En tanto, que los administradores del Terminal Portuario de Paita y el Terminal Norte Multipropósito del Callao invirtieron US$ 995.344 y US$ 733.015, respectivamente.

Inversiones por APP

La inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP) a octubre de 2022 sumó US$ 10.429 millones, lo que representó el 62,72 % del total del compromiso de inversión de las concesionarias, el cual supera los US$ 16.628 millones.

Finalmente, el organismo señaló que en cuando al nivel de avance, es decir, las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión, la infraestructura vial representa el 95,6 %, seguido por los capitales en puertos 64,3 %, vías férreas y líneas 1 y 2 del Metro de Lima 52,9 %; y aeropuertos 22,7 %.