Aprueban dictamen para que entrega de urea comprada por el Gobierno sea gratuita a agricultores

La Comisión agraria del Congreso de la República aprobó por unanimidad el miércoles 23 de noviembre el dictamen recaído en los proyectos de ley 2164, 2710, 2892 y 2947, que permite al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) entregar de manera gratuita a los agricultores las 44.000 toneladas de urea que comprará el Gobierno.

Así, texto elaborado por el citado grupo de trabajo propone la “Ley que declara de interés nacional la sostenibilidad de la campaña agrícola 2022-2023 a fin de garantizar el acceso a los fertilizantes en favor de los productores agrarios”.

Durante la sustentación del texto, la congresista Nilsa Chacón, presidenta de la Comisión Agraria, señaló que las iniciativas legislativas acumuladas tratan la problemática del acceso a los fertilizantes químicos y abonos orgánicos para el desarrollo de las campañas agrícolas.

En tal sentido, citó el proyecto de ley n° 2710 del Poder Ejecutivo que busca que el Midagri comercialice fertilizantes, activando así el rol subsidiario del Estado bajo el sustento del desabastecimiento por el alza de precios debido a la pandemia de la COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, manifestó que tras los intentos fallidos de compra de urea ha demostrado que el Ejecutivo no cuenta con la capacidad técnica que permita proveer de fertilizantes en el corto plazo. “ El permitir ampliar la comercialización de nuevos insumos por parte del Estado no resultaría viable, sumado a que no se cumplen los presupuestos para activar el rol subsidiario ”, manifestó.

Por tal motivo, solicitó que “el texto sustitutorio de la norma incorpore en el artículo 2 la palabra distribución gratuita” para el fertilizante que distribuirá el Midagri a través de Agro Rural.

“La comisión reafirma la distribución directa para los pequeños agricultores de hasta cinco hectáreas. Además, reafirma las características de estos beneficiarios, establece mecanismos para que la Contraloría supervise el proceso y, además, implemente la creación de una plataforma de libre acceso para que los peruanos sepamos a quién se le va a entregar esta urea”, comentó la parlamentaria.