Estados Unidos prohíbe venta e importación de equipos Huawei y ZTE por seguridad nacional

El Gobierno de Estados Unidos ha prohibido la autorización de nuevos equipos de telecomunicaciones de Huawei Technologies y ZTE de China debido a que representan “un riesgo inaceptable” para la seguridad nacional de dicho país.

La Comisión Federal de Comunicaciones (CFC) de EE. UU. indicó este viernes que había adoptado las reglas finales, q ue también prohíben la venta o importación de equipos fabricados por el fabricante chino de equipos de vigilancia Dahua Technology Co, la firma de videovigilancia Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd y la firma de telecomunicaciones Hytera Communications Corp Ltd.

La medida representa la última represión de Washington contra los gigantes tecnológicos chinos en medio de temores de que Beijing pueda utilizar estas empresas tecnológicas para espiar a los estadounidenses.

“Estas nuevas reglas son una parte importante de nuestras acciones en curso para proteger al pueblo estadounidense de las amenazas a la seguridad nacional que involucran las telecomunicaciones”, dijo la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, en un comunicado.

La funcionaria había enviado el mes pasado la medida propuesta, que efectivamente prohíbe a las empresas vender nuevos equipos en los Estados Unidos, a los tres comisionados para su aprobación final.

Como se recuerda, la FCC dijo en junio de 2021 que estaba considerando prohibir todas las autorizaciones de equipos para todas las empresas en la “lista cubierta”.

Ello se produjo después de la designación en marzo de 2021 de cinco empresas chinas en la llamada “lista cubierta” por representar una amenaza para la seguridad nacional en virtud de una ley de 2019 destinada a proteger las redes de comunicaciones de EE. UU.: H uawei, ZTE, Hytera Communications Corp Hikvision y Dahua.

Con información de Reuters.