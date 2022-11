Petroperú no quebró gracias a la inyección de S/ 4.000 millones del Gobierno, según Kurt Burneo

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, señaló este jueves 24 que la capitalización por S/ 4.000 millones, destinado por el Ejecutivo a Petroperú, evitó la quiebra de la empresa estatal.

“Si no se aprobaba la capitalización, hubiese significado que la empresa no pudiese tomar deuda y no hubiera podido pagar a los proveedores”, aclaró en diálogo con la prensa.

Burneo Farfán agregó que la inyección de capital se aprobó en línea a lo recomendado por los bancos de inversión y es por ello que Petroperú podrá recuperar su línea, crédito y normal funcionamiento.

Ahora, la petrolera nacional deberá entregar reportes mensuales de su operatividad y situación financiera, según el funcionario.

“Petroperú tiene exigencias muy puntuales que anteriormente no existían. Estamos seguros de que vamos a encontrar medidas de control adicionales, pero lo primero que tenía que hacerse es estabilizar la empresa”, culminó.