Deficiente gasto en Gobierno Regional de Arequipa y municipalidad

Las principales entidades de la región no culminarían en ejecutar todo su presupuesto de este año 2022. A pocas semanas de acabar el año fiscal, el Gobierno Regional (Gore) Arequipa solo ha gastado el 58% de sus recursos financieros para obras, según el portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Gobierno central le entregó S/ 933 millones 69 mil 959, de los cuales solo tiene devengado S/ 542 millones 525 mil 483 . Queda aún por gastar S/ 390 millones 544 mil 476, una cifra muy importante que tiene pendiente la gestión de la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez.

El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Harberth Zúñiga, informó que la meta de la entidad era alcanzar el 70% de ejecución. “No van a poder a llegar al 70%. Es muy poco el gasto del gobierno regional que es la segunda más importante del país. Eso pone de conocimiento una realidad innegable, que es la poca capacidad técnica para destrabar los proyectos por contrata y por administración directa”, declaró el consejero.

Sostuvo que muchos de los problemas es debido a los deficientes expedientes para los proyectos de inversión. Puso de ejemplo a la construcción Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, que arrancó en 2018 y que esta detenida porque se consideró un material para el techo raso que solo se encuentra en Italia. “No conozco ninguna formuladora que haya sido castigada por esto. Debe acabarse con el copia y pega en los expedientes”, sostuvo.

La entidad regional es la que tiene mayor cantidad de obras paralizadas por diversos problemas. Según el último informe de la Contraloría, tiene 10 de los 102 proyectos detenidos en la región, y que equivalen a S/ 156 millones 282 mil 458.

Reducido gasto

La Municipalidad Provincial de Arequipa, también presenta problemas en el gasto. Solo uso el 42% de su presupuesto. Durante este periodo recibió S/ 95 millones 751 mil 004, gastando a la actualidad S/ 40 millones 302 mil 694. “Ya no se puede hacer mucho, todo se va a mover en automático. Si le preguntas a la población hay mucha insatisfacción porque no se han acelerado las obras”, señaló el regidor provincial Jorge Condori. Coincide con el consejero Zúñiga, en que el retraso tiene mucho que ver con los expedientes técnicos elaborados inadecuadamente. Resaltó que muchos están en revisión, evaluando adicionales y que por ello no se pueden agilizar los pagos.

Mencionó la obra del intercambio vial Bicentenario, la intervención de la Av. Vidaurrazaga y hasta los paraderos para el Sistema Integrado de Transportes (SIT) no se han culminado. “No hay ninguna obra de impacto provincial”, señaló.