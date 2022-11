IEP: Se reduce el número de desconectados a Internet en zonas urbanas del Perú

El porcentaje de personas que no ha usado Internet en los últimos tres meses en áreas urbanas se redujo de 15% a 8%, entre una primera encuesta realizada en diciembre de 2020 y otra indagación de abril de 2022, a cargo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El estudio también muestra que la brecha de uso de Internet entre adultos y adultos mayores desapareció. En 2020, de los adultos mayores (60 años a más), un 28,9% se ubicaban en la categoría de desconectados; este porcentaje se redujo considerablemente para el año 2022, alcanzando un valor de 13,5% y es similar a la cifra correspondiente a los adultos (26 a 59 años) para el mismo año.

“Va quedando atrás la premisa de que los adultos mayores no utilizan las tecnologías de información y comunicación”, señaló el IEP.

Un tercer resultado relevante es que ha desaparecido la brecha de uso de internet en el aspecto de género. Con la pandemia, el porcentaje de hombres y mujeres desconectados es prácticamente similar. Esto significa que una proporción de mujeres ha accedido a las ventajas de información e interacción social que ofrecen las nuevas tecnologías.

Según el instituto, este importante avance muestra que, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia, hubo un crecimiento significativo en el acceso a estas tecnologías durante el periodo revisado.

IEP: Internet por niveles socioeconómicos

El estudio también indagó sobre el acceso a Internet de acuerdo a nivel socioeconómico (NSE), nivel educativo y ocupación.

Según NSE, se observó que el uso ha aumentado en el NSE D, mientras que en el nivel E también hay una mejora, pero en menor proporción.

De otro lado, se aprecia una fuerte relación entre la ausencia de uso de internet y el hecho de no haber completado estudios escolares; de igual forma, entre estar desconectado y tener un trabajo informal, por ejemplo, como trabajador familiar no remunerado.

“Hasta el momento, no se ha logrado la universalización del uso de las TIC e Internet entre la población, pese a que la pandemia generó el uso masivo de la comunicación por vía remota, sobre todo con las instancias del Estado encargadas de la salud pública y la asistencia social a los sectores vulnerables”, precisó IEP.

El dato

- El estudio se realizó sobre la base de una encuesta de una muestra de 1.000 personas en 2020 y 1016 en 2022 de áreas urbanas en Perú, en el marco del proyecto Inclusive Economies (A new digital deal for an inclusive post COVID-19 social compact: developing digital strategies for social and economic reconstruction). Asimismo, se llevó a cabo en Colombia para el año 2020.