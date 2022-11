Gamarra: “Esperamos nos pongamos la camiseta del Perú y en las fiestas de diciembre compremos productos peruanos”

Vea la entrevista aquí: Entrevista a Susana Saldaña en LR+ Economía, el programa económico del diario La República.

—En principio, ¿cuál es la situación de los emprendedores del Emporio Comercial de Gamarra a pocas semanas de las fiestas de fin de año?

—Para entender la situación en la que estamos creo que debemos entender el contexto primero. Después de la pandemia, hasta la fecha, apenas el 50% de nuestros emprendedores han logrado salir de esta etapa de quiebra absoluta y volver a comenzar el camino a la recuperación, significa que el 50% aún sigue en la quiebra y no ha podido salir y eso implica también el 50% de los puestos de trabajo.

—Estamos hablando entonces del 50% de los empresarios en Gamarra que no han salido de la situación de crisis ¿por qué? ¿a qué se debe esto?

—Porque nos vino un golpe duro como la pandemia y acuérdate que Gamarra y nuestra industria textil confecciones es 99,5% microempresa. Nunca hubo una espalda financiera para soportar una crisis como esta y tampoco en todos estos años hubo el apoyo, el respaldo, el apalancamiento del gobierno central para ayudarnos en este camino. Lo que hemos avanzado, lo hemos hecho solos, pero esto no solo es Gamarra, estamos hablando de una industria de la cual Gamarra es el eslabón más importante a nivel nacional. Estamos hablando de casi 100 mil microempresas, 50 mil siguen prácticamente en la quiebra y eso equivale a medio millón de peruanos que no pudieron recuperar su empleo en nuestra industria.

—Esta es una situación complicadísima. ¿Y el gobierno qué medidas dio para apoyar, al sector empresarial, a los microempresarios fundamentalmente, en el sector Gamarra y en el país?

—Ninguna.

—¿Y ustedes qué le han pedido?, ¿se han reunido con ellos?

—Entre los gremios a nivel nacional y los de Gamarra, los gremios formales, hemos establecido cuatro puntos de agenda para salvar esta industria que son súper importantes. Se lo dijimos a Vizcarra, se lo dijimos a Sagasti y también se lo dijimos a Pedro Castillo. Es más, el 5 de octubre hicimos una marcha de la cual salimos con compromisos a nombre del gobierno central. Una marcha que implicó que el gobierno central y sus ministerios y la PCM se comprometan a nombre del presidente Castillo, pero hay cero respuestas, cero medidas.

—¿Y cuáles son estas cuatro medidas que demandan?

—Salvaguardias inmediatas a la ropa importada, créditos baratos con tasas que no superen el 5% anual, S/ 10 mil millones para las compras públicas a través de los núcleos ejecutores de compras MyPerú, y el reordenamiento, la seguridad de los emporios comerciales como Gamarra. No solo para nosotros, también está Mesa Redonda y a nivel nacional. Con esas cuatro medidas calculamos que de ahorita y en un plazo de dos años podríamos recuperar nuestras cifras de años pre pandemia.

—En el caso de las salvaguardias a la importación de ropa china ¿cuánto impacta no aplicar salvaguardias al sector emprendedor del país?

—Lo ha dicho el Indecopi en su informe, porque ganamos en el tema técnico, pero perdemos en el tema político; la primera con Sagasti y la segunda con Castillo que nos niega la salvaguardias temporales y todavía no dice nada sobre las definitivas. El gobierno no se atreve a decir ni sí, ni no. El 97% de todo el mercado peruano está abarrotado de ropa importada y apenas el 3% tiene el espacio el productor peruano para vender sus prendas a nivel nacional. En una industria de 100 mil empresas, de un millón de puestos de trabajo apenas tiene 3% de participación en todo el mercado peruano. Lo que hizo es generar competencia desleal para nosotros, en contra del productor peruano que no puede reiniciar su trabajo y su participación en el mercado nacional que debería ser igual. ¿Quién debe garantizar ello? El gobierno central, es su obligación, no es un favor, no es un proteccionismo, no es un mito, no es un antojo como lo quiere hacer ver el sector importador que tiene todo el derecho del mundo de hacer negocios porque estamos en libre mercado, pero en igualdad de condiciones. Lo que hay aquí no es libre competencia.

—Es posible que el presidente Pedro Castillo y el ministro del sector te estén mirando, ¿cuál es su principal pedido en función de los productores y comerciantes de este importantísimo emporio comercial del país?

—Le diría al presidente Castillo; cumpla su palabra, cumpla la palabra empeñada con los productores, con este pueblo empresario que necesita salir adelante y que necesita que usted haga su trabajo. Nosotros solo exigimos que hagan su trabajo y que lo hagan bien, necesitamos urgente las salvaguardias, necesitamos los créditos baratos, necesitamos nuestra seguridad, necesitamos que cumpla con la ley de comprarle el 40% a las mypes. Es su trabajo y nosotros vamos a poder recuperarnos de la quiebra, recuperar los empleos y que la economía del país mejore porque depende de la mype.

—Más allá de esta situación, los emprendedores en Gamarra son resilientes y lo han demostrado. En este momento trabajan, generan empleo y tratan de salir adelante. ¿Cuánto se estima que es el ticket de venta en promedio en Gamarra?

—Esta campaña de fin de año acaba de empezar el 15 de noviembre y en años anteriores empezábamos la primera semana de octubre la venta mayorista y a partir de la segunda semana de diciembre es una venta sobre todo minorista porque todo lo mayorista ya estaba a nivel nacional para venderse. Ahora es particular la situación y el ticket promedio de compra del cliente ha bajado mucho. Tenemos dos tipos de cliente, el mayorista y el minorista. El mayorista, precisamente por la invasión de la ropa importada, vende menos, entonces compra menos y sí ha disminuido el mercado para ellos. Si antes un minorista se abastecía para toda la campaña de diciembre con 3 mil o 5 mil soles, ahora se estará abasteciendo por lo menos con el 50% y el minorista se vale por la capacidad de consumo que tenga el cliente, que compre para su uso personal, igualmente ha disminuido porque antes iban las familias enteras a comprar a Gamarra y lo podían hacer porque no estábamos en la situación de antes, encima invadidos por el comercio informal y las mafias. Eso también ha disminuido; una familia que podría comprar en una sola ida y vuelta un promedio de entre mil y 1.500 soles para toda la familia, para las fiestas de fin de año como navidad, año nuevo, las promociones de los chicos y toda la temporada verano, gastan ahora menos de la mitad.

—Se estima que los peruanos van a gastar S/ 926 en sus compras navideñas. ¿Cuánto de esto podía ser invertido en el Emporio de Gamarra, en los comercios de Gamarra, comprándole al Perú, fundamentalmente?

—Estamos comenzando esta campaña dirigida al público para que compren producto peruano, que te permita calidad a bajo costo. Al comprar un producto peruano estamos ayudando a salvar de la quiebra a una mype y ayudamos a que un peruano pueda recuperar su empleo o mantenerlo. Un outfit de un niño puede costar desde 40 soles, para un adulto con ropa para verano igual puede costar desde los 40-50 soles, pueden encontrar prendas desde los S/ 9,90.

—Yo soy grandote, ¿significa que con 40-50 soles puedo vestirme en Gamarra?

—Por supuesto, podemos hacer un outfit que se ajuste a la economía y al bolsillo de cada peruano.

—¿Qué cosas se pueden comprar en Gamarra?

—Somos productores de prendas de vestir para damas, caballeros, niños y bebés. Tenemos galerías especializadas en diferentes tipos de productos, por ejemplo, a los jovencitos les gustan mucho los jeans y en la cuadra 4 de la Av. Gamarra todas las galerías tienen jeans, puedes encontrar jeans de S/ 20, S/ 25, desde todas las tallas. La ropa interior, por ejemplo, toda la cuadra América con Humboldt es pura ropa interior y puedes encontrar ropa interior desde S/ 1. Galerías especializadas donde puedes encontrar ropa de mujeres desde S/ 5 o S/ 6, por ejemplo, la galería Santa Lucía, Los Fabricantes, Los Amigos, y para caballeros está la galería Azul, El Paraíso.

—¿Cómo se debe montar una campaña navideña para que sea exitosa? Usted que tienes mucha experiencia en el sector, ¿qué recomienda a los emprendedores para que tengan éxito montando sus campañas?

—Hay que evaluar principalmente el mercado. Es demasiado importante saber a qué mercado nos vamos a dirigir, a quién le vamos a vender. No le podemos vender a todo el mundo, ese concepto de negocio donde compro de todo un poco para venderle a todo el mundo no funciona. Hay que definir, por ejemplo, en el campo de la ropa si vamos a vender ropa para niños, adultos, o si vamos a vender a mujeres o jovencitas y de acuerdo a eso invertir. Ahora hay muchos nuevos emprendedores debido a que hay gente que perdió su empleo y por ahí tienen una liquidación, CTS o AFP o entre la familia tiene un pequeño capital, porque hay que seguir saliendo adelante, entonces si pueden invertir en paquetes de S/. 500 en estas galerías que son productoras y son especializadas en distintos tipos de productos. Se puede iniciar su propio emprendimiento y venderle a tu barrio, a tus vecinos, por internet, por WhastApp, por Facebook, a tus familiares. En su propia comunidad puede empezar el negocio, y la ropa no se daña, no se malogra y es ropa de temporada y no va a pasar de moda tan rápido.

—¿Cuáles son las cifras que estiman lograr en Gamarra durante las fiestas de fin de año?

—Esperamos, con la ayuda de todos los peruanos que nos pongamos la camiseta Perú y compremos productos peruanos y así superar el 50% de los niveles pre pandemia. En todo este año y el año pasado no hemos logrado pasar el 40% de los niveles de venta pre pandemia. Esperamos avanzar al menos hasta el 50% y que el número de empresas que hayan reiniciado actividades supere el 50% y lleguemos al menos al 55%.

—¿Cuántos trabajadores existen en Gamarra?, ¿cuántos comerciantes, cuántos fabricantes hay en este importantísimo emporio comercial del país?

—Antes contábamos con 100 mil puestos de mano de obra directa y casi 250 mil puestos de mano de obra entre directa e indirecta, pero no solo somos los que hacemos, fabricamos y vendemos, sino generamos otro tipo de negocios como el transporte, alimentos, carga, descarga, entre otros tipos de negocios hacia atrás y hacia adelante en todo lo que nos permite nuestra industria. Hoy el 50% no se pudo recuperar. En el nivel de empresarios teníamos un poco más de 36 mil micro y pequeños empresarios que trabajaban y ahora el 50% está luchando por subsistir, por seguir adelante y no ir a la quiebra.

Ayudemos a nuestras hermanas a luchar contra la violencia

—El viernes 25 de noviembre es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer y Gamarra tiene rostro de mujer, ¿qué nos puedes decir tú de esto?

—En Gamarra el 60% de las personas que trabajamos somos mujeres. Gamarra para nosotras, para miles de mujeres ha sido esa vía de escape que nos ha permitido tener independencia económica, independencia de tiempo y darle rienda suelta a nuestra creatividad.

—Muy luchadoras las mujeres de Gamarra, muy resilientes.

—Las mujeres en Gamarra pueden compartir su tiempo entre la casa, entre los hijos, entre el trabajo, entre estudiar y sacar adelante a la familia.

—¿Cómo sacan las mujeres esa garra?

—Hay mujeres en Gamarra admirables, conozco a muchísimas que son un ejemplo, que son admiración, que son dueñas de galerías. Esa es la razón por la que tenemos que seguir ese ejemplo y que nada nos detenga. Te cuento de forma personal, aunque nunca debe hablar de uno mismo, que los empresarios y las empresarias de Gamarra me han permitido ser la primera mujer en 70 años de historia en ser la primera mujer de un gremio, eso nunca había ocurrido y ahora hay varias mujeres presidentas de gremios y eso es importante porque eso demuestra lo que estamos avanzando. En Gamarra el machismo no hay forma de tolerarlo porque somos mayoría.

—Ayer hemos estuvimos en el programa con el director de la OIT para los países andinos y él considera muy importante que las mujeres deben estar empoderadas económicamente con la finalidad de revertir la violencia, porque según cifras del programa Aurora, más del 70% de mujeres que reportaron violencia familiar no tienen trabajo remunerado, ¿Cuál sería su recomendación?, ¿qué nos puedes decir de esto?

—Hay que romper esa brecha y cada día ir cerrándola, pero depende de nosotras, si nosotras las mujeres, por ejemplo, ya somos independientes ayudemos a nuestras hermanas, no seamos indiferentes. Las cifras de violencia se dan sobre todo por eso, porque hay mujeres que su abusador, su psicópata, las convencen de que sin él no pueden hacer nada, y es todo lo contrario. Las mujeres podemos y el hombre que está al lado de uno si está para ayudar, bienvenido, y si no está para ayudar, que no estorbe.

—La idea es complementarse, hombre y mujer.

—Somos iguales, si nos ayudamos vamos a salir adelante y si no es una ayuda no los dejemos ser una carga porque no tenemos porqué soportar nada. Yo aprendí algo y si le sirve a alguna mujer que nos esté viendo; mi madre me decía “tú no le puedes permitir a nadie, ni hombre, ni mujer, que te mire de la forma en la que tú no te sientes cómoda, que te hable en el tono en el que tú no te sientes cómoda”. A mí me han criado para ser precisamente así, independiente, me han enseñado a trabajar a sacarme el alma si es necesario, pero por algo que valga la pena para no tener que soportar eso y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestras hijas. Tenemos que ayudar a nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras vecinas, depende de nosotros, no esperemos porque una víctima que está sometida no siempre puede salir sola. Necesitan de nuestra ayuda y tenemos que dejar de ser indiferentes.

