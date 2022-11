Arabia Saudita: Exportaciones peruanas al país asiático crecieron 24,2% hasta setiembre

Arabia Saudita, la sorpresa del Mundial de fútbol Qatar 2022, es también un socio estratégico para el comercio peruano. El país asiático suministra polímeros para la industria nacional de productos plásticos; mientras que el Perú cubre parte de su consumo de frutas y otros sectores, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Así, entre el 2017 y 2021, las exportaciones hacia Arabia Saudita sumaron cerca de US$ 50 millones. Este año, al cierre del tercer trimestre, han totalizado US$ 8,3 millones, creciendo así 24,2% respecto al año anterior.

De acuerdo con el Mincetur, el sector mejor posicionado en el país asiático es el agro que explica el 73% de los despachos totales a dicho destino. Hasta setiembre, los envíos de bienes agropecuarios peruanos hacia Arabia Saudita bordearon los US$ 5,3 millones; entre ellos, destacó la exportación de uva fresca (US$ 689.000) y arándanos frescos (US$ 307.000).

Otro sector importante en el intercambio comercial entre Perú y Arabia Saudita es el siderometalúrgico. En el periodo enero-setiembre 2022, los envíos de aleaciones de zinc alcanzaron los US$ 2 millones, valor 220,1% mayor al registrado en igual periodo de 2021.

Por su parte, el sector químico exportó, en este periodo, bienes por US$ 781.000, cifra 387,9% mayor al registrado en 2021. El ácido orto bórico fue el químico más destacado, al sumar US$ 651 mil (+525,6%).